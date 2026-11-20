Muutuva teabega liiklusmärkidega teelõikudel kehtestatakse suurimaks lubatud sõidukiiruseks kuni 110 km/h valgel ajal heade sõidutingimuste korral. 2+1 ja teatud 2+2 teede lõikudel jääb kiiruspiiranguna kehtima 100 km/h.

Suurem kiirus kehtestatakse neis kohtades, kus liikluskeskkond on selleks sobiv, teatas transpordiamet.

Tallinna–Narva tee Maardu–Haljala 2+2 lõigul, kus on palju vasak- ja tagasipöördekohti ning suurem oht metsloomade ja jalakäijate õnnetusteks, jäetakse talveks kiirus 90 km/h.

"Liiklejatel on oluline meeles pidada, et suurim lubatud piirkiirus ei ole alati ohutu. Jälgida tuleb tee- ja sõiduolusid ning valida sellele vastav kiirus," ütles transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa.

Tallinna–Pärnu–Ikla maantee Laagri–Ääsmäe lõigul, Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee Peetri–Mäo lõigul ning Tallinna ringteel Väo–Kanama lõigul on transpordiameti liiklusjuhtimiskeskusel õigus kehtestada muutuva teabega liiklusmärkidega suurim lubatud sõidukiirus kuni 110 km/h heade sõidutingimuste korral valgel ajal ning kuni 100 km/h pimedal ajal.

Sõidutingimused määratakse piirkonnas asuvate teeilmajaamade mõõtmistulemusi arvestades.

Talveks jääb kehtima piirkiirus kuni 110 km/h kokku 249 kilomeetril ja 100 km/h kokku 107 kilomeetril.

Alates 1. detsembrist peavad kõikidel sõiduautodel all olema talverehvid.