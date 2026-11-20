Poola kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz teatas reedel, et Venemaa rikkus öösel Poola õhuruumi kolme objektiga, millest vähemalt üks oli rakett. Ta nimetas juhtunut provokatsiooniks.

"Poola õhuruumi rikuti ja Venemaa Föderatsioonist pärit objektid tungisid riiki," ütles Kosiniak-Kamysz pressikonverentsil.

"Üks neist oli rakett Kh-101. Teisel juhul võib samuti rääkida raketist, kolmandal oli tegu suure tõenäosusega reaktiivmootoriga drooniga," lisas ta.

Venemaa korraldas ööl vastu reedet Ukrainale ulatusliku rünnaku, kus ründas rakettide ja droonidega piirkondi üle kogu riigi.

Õhuruumi rikkumised toimusid ajal, mil Poolas pidid reedel algama Ukraina liitlaste ehk tahtekoalitsiooni sõjaväeõppused.

"Need õppused koos Prantsusmaa, Suurbritannia ja Balti riikide kaitseministrite ning kaheksa staabiülema, samuti meie liitlaste esindajate, kohalolekuga viitavad sellele, et nende sündmuste kokkulangemine ei ole juhuslik," sõnas Kosiniak-Kamysz.

Minister kinnitas, et õppused toimuvad plaanipäraselt, ning lisas, et Poola palub NATO-lt täiendavat toetust alliansi idatiiva turvamiseks.

Poola võimud uurisid reedel teateid, mille kohaselt kukkus Ukraina piiri lähedal alla vähemalt kaks tundmatut objekti. Varem teatas Poola armee, et Venemaa rünnakute ajal Ukrainale võidi rikkuda Poola õhuruumi.

Alates sellest, kui Venemaa 2022. aasta veebruaris täiemahuliselt Ukrainasse tungis, on droonid korduvalt sattunud NATO idatiiva riikide õhuruumi.

"Kinnitame tundmatu objekti allakukkumist Nowy Lipowieci külas Biłgoraj maakonnas," kirjutas Lublini ringkonnaprokuratuur sotsiaalmeedias. "Vastavad teenistused kontrollivad praegu teateid võimalike teiste objektide kohta piirkonnas."

Sotsiaalmeedias jagatud videosalvestisel, mis näib pärinevat lähedalasuva Chmieleki küla ühe kinnistu turvakaamerast, on kauguses näha plahvatust.

Poola taristuminister Dariusz Klimczak teatas, et liikluskorraldaja kuulis valju pauku raudteeobjektide lähedal Rudnik nad Sanemis, umbes 50 kilomeetrit Nowy Lipowiecist läänes.

Ministri sõnul raudteel nähtavaid kahjustusi ei leitud, kuid kohale saadeti kontrollsõiduk.

Klimczak lisas, et Kagu-Poola suurima linna Rzeszówi lennujaamas evakueeriti lennujuhid.

Poola peaminister Donald Tusk ütles, et sai piirkonna julgeolekuolukorra kohta ettekanded ning praegu õhust ohtu ei ole. Olukorrast teavitati ka president Karol Nawrockit.