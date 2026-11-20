Tehisaru kiire areng tõstatab üha enam küsimusi selle kohta, kes peaks selle majandusliku mõju eest vastutama. Ühe võimalusena nähakse tehisaru maksustamist, kuid sellega kaasnevad mitmed lahendamist vajavad küsimused.

Euroopa Liit kaalub USA tehnoloogiahiidude maksustamist, et leida lisaraha ühenduse järgmisesse eelarvesse, kirjutas Politico. Kuigi arutelu puudutab laiemalt suuri tehnoloogiaettevõtteid, tõstatab see ka küsimuse, kas eraldi tuleks maksustada tehisaruettevõtteid.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta hinnangul peab maksusüsteem tehnoloogia arenguga kaasas käima. Eesti eelistab tema sõnul Euroopa Liidu ülest lahendust, sest üksinda oleks väikesel riigil rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete maksustamist keerulisem korraldada.

"Üldine hoiak, minul vähemasti, on olnud see, et igal juhul tuleb jõuda sinna, kus me maksustame nii tehisaruagenti kui ka suuri ettevõtteid, kelle mõju või kelle tulu Eesti inimeste arvelt on väga suur," lausus Pakosta.

Pakosta sõnul pole Eestil veel seni konkreetset maksuettepanekut.

"Kuidas ja see, milline see maks on, ja see, kuhu kuhu see raha liigub – need on arutelude teemad. Meil konkreetset ettepanekut Eesti poolt ei ole," ütles Pakosta.

Küsimus, kuhu maksuraha lõpuks jõuab, on oluline ka meediaettevõtete liidu tegevjuhi Väino Koorbergi jaoks. Tema hinnangul on suurte tehnoloogiaplatvormide ja tehisaruettevõtete maksustamine õige suund, sest need kasutavad oma tegevuses ka teiste loodud sisu.

Koorberg leiab aga, et maksustamise eesmärk ei tohiks olla üksnes Euroopa Liidu eelarve täitmine.

"Mina tahaksin küll, et nendel suurtel platvormidel saadav maksuraha jõuaks küllaltki otseselt tagasi [...] et see raha jõuaks väga konkreetselt loojate ja ajakirjanike, kirjanike, kunstnike, fotograafide eelarvetesse," lausus Koorberg.

Maksutulule võib aga tekkida ka laiem vajadus. Tehisaruekspert Tanel Tammet näeb tehisaru maksustamises võimalust leevendada majandusprobleeme, mis võivad kaasneda tehnoloogia üha laialdasema kasutuselevõtuga. Kui ettevõtted hakkavad seniseid tööülesandeid tehisarule üle andma, võib see vähendada vajadust inimtööjõu järele.

Tammeti hinnangul võiks maksutulu aidata selliste muutuste tagajärgedega toime tulla.

"Ma arvan küll, et on väga tõenäoline, et tehisaru võtab ära suure osa praegustest töödest, mida saab arvutiga teha. Ja kuskilt on vaja leida selline puhver, millega seda olukorda stabiliseerida, inimesi välja aidata, majandust restruktureerida. Kui AI neid töid üle võtab, siis see on esimene asi, kuhu vaadata, et nende maksustamine oleks loomulik tegu," ütles Tammet.