Möödunud laupäeval pidas politsei Pärnus kinni 17-aastase noormehe, keda kahtlustatakse seotuses viimase kahe nädalaga Viljandis, Pärnus ja Tallinnas toime pandud murdvargustega. Praeguseks on nooruk kohtu loal vahi all, lisaks otsib politsei nende juhtumitega seoses veel kolme alaealist.

Politsei hinnangul võivad otsitavad 17-aastane Nikita, 16-aastane Anton ja 14-aastane Deniss olla seotud sissemurdmistega mitmesse kohvikusse ja teistesse ettevõtetesse, kus leidub sularaha.

Noorukid on liikunud linnast linna taksode ja ühistranspordiga.

Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juhi Hisko Varese sõnul on tegemist abivajavate lastega ja nad on politseile varasemast tuttavad. "Tänaseks ühte koondunud seltskonnas lapsi on riigiasutuste koostöös proovitud mõjutusmeetmetega suunata õiguskuulekale teele, et panna neid mõistma oma tegude tagajärgede tõsidust," ütles Vares.

Varese sõnul otsib politsei noori aktiivselt üle Eesti ning on kaardistanud nende võimalikud asukohad ja suhtlusringkonnad.

"Noorukite tegevus ei riiva üksnes ühiskonna turvatunnet, vaid kujutab tõsist ohtu ka neile endile. Seetõttu palume kõigil, kellel on infot nende liikumise või asukoha kohta, jagada seda politseiga. Ärge asuge noori ise otsima ega kinni pidama," rõhutas Lääne-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht.

Alaealistega seotud menetluste prokurör Doris Abe lisas, et Pärnus kinni peetud 17-aastane nooruk on praeguseks kohtu loal vahistatud.

"Vahistamine on alaealise puhul kõige rangem meede ja kindlasti mitte esimene valik. Küll aga leidsime selles juhtumis, et kuna noormehele on varasemalt kohaldatud kõikvõimalikke mõjutusvahendeid, polnud meil enam muud varianti, kui ohtlikuks muutunud käitumismustri ning uute kuritegude toimepanemise ohu vähendamiseks taotleda kohtult tema vahistamist," selgitas Abe.

Politsei palub kõigil, kellel on teavet Nikita, Antoni või Denisi võimaliku viibimiskoha kohta, anda sellest viivitamata teada hädaabinumbril 112.

Denis Autor/allikas: Politsei

Anton Autor/allikas: Politsei

Nikita Autor/allikas: Politsei

Menetluses kogutud info põhjal võivad alaealised olla seotud järgmiste juhtumitega

12. novembri öösel kella ühe paiku sai politsei teate, et Viljandis Tasuja puiesteel oli lõhutud kohviku ukseklaas ning varastatud sularaha.

Ligikaudu kümme minutit hiljem sai politsei järgmise väljakutse Viljandis Tallinna tänavale, kus oli lõhutud restorani aken ning kassast varastatud sularaha. Mõlema juhtumi täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Lisaks kontrollib politsei, kas samad noored võisid proovida sisse murda Viljandis veel ühte toitlustusettevõttesse, kus oli kahjustatud ukseklaas.

12. novembril seni täpselt tuvastamata ajal siseneti Pärnus Esplanaadi tänaval vähemalt kahte keldriboksi, kust varastati erinevaid esemeid.

Sama päeva õhtul murti Pühavaimu tänaval sisse kohvikusse. Ukseklaasi lõhkumise järel varastati kassast ligikaudu 1800 eurot sularaha ning kaks pudelit alkoholi. Varguse ja lõhkumisega tekitati kahju umbes 3000 eurot.

13. novembril kella 2.35 ajal murti Pikal tänaval sisse kioskisse, kust varastati sigarette ja huuletubakat. Vargusega tekitati kahju üle 200 euro.

14.-17. november siseneti Supeluse tänaval asuvasse lukustamata toitlustusasutusse ning varastati kassaaparaat koos sees olnud sularahaga. Vargusega tekitati kahju 300 eurot.

Ööl vastu 15. novembrit murti Pärnus Laial tänaval sisse kahte kohvikusse, kust varastati kassaaparaadid. Esialgsel hinnangul võib kahju ületada 1300 eurot.

17. novembril öösel kella 1 paiku löödi Vana-Rääma tänaval asuva toitlustusasutuse ukseklaas sisse ja varastati alkoholi.

Samal päeval kella 23 paiku siseneti Põhja-Tallinnas Manufaktuuri tänaval asuvasse kohvikusse ukseklaasi lõhkumise teel. Kohvikust varastati tahvelarvutid ja mobiiltelefon. Esialgsel hinnangul ulatub kahju kuni 4000 euroni.