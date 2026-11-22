Pühapäeval märgati Tartu linnas Emajõe kaldal, Kaupmehe tänava ja Ropka tee vahelisel alal liikumas karu. Looma nähti viimati selles piirkonnas ning politseinikud tegelevad praegu tema täpse asukoha väljaselgitamisega.

Viimastel andmetel on karu liikunud Ihaste suunas. Politsei teeb olukorra lahendamisel koostööd keskkonnaameti ja kohalike jahimeestega, et looma asukoht täpselt kindlaks teha.

Teade karust jõudis politseini häirekeskuse kaudu, kuid politseinikud on ka ise karu silmanud.

Politsei palus inimestel piirkonnas liikudes olla tähelepanelik ning hoida karust võimalikult kaugele. Loomale ei tohi läheneda, teda pildistama või filmima minna ega tema liikumisteed tõkestada. Samuti tuleks piirkonnast eemal hoida lemmikloomad ning võimaluse korral valida liikumiseks mõni teine marsruut, teatas politsei.

Kui märkate karu või näete, et loom liigub inimeste, elamute või tiheda liiklusega teede läheduses, andke sellest viivitamatult teada hädaabinumbril 112.

Uudis on täiendamisel.