Peagi on algamas jõulukuuskede hooaeg. Kui enamik eestlasi toob puu tuppa vahetult enne jõule, siis osa eelistab kuuse kaunistamisega varem alustada.

Paljud jõulukuuski müüvad ettevõtted alustavad oma müügihooaega esimese advendi nädalal. Sarnane plaan on ka ettevõttel Artiston, kes on jõulukuuski müünud umbes 25 aastat. Ettevõtte projektijuht Tarmo Vahter märkis, et kuigi saadaval on erinevat tüüpi puid, eelistab eestlane endiselt kodumaist kuuske.

"Kunagi arvasime, et Eestiski muutub nii, et Kaukaasia nulg vallutab kogu turu ja Eesti harilik kuusk annab järele. Aga nii ei ole läinud: valitsev on ikkagi harilik kuusk, kuid sekka võetakse loomulikult ka Kaukaasia nulgu. Üritame igal aastal inimestele valikut pakkuda ka Serbia kuuse ja torkava kuuse näol, mida rahvakeeli nimetatakse hõbekuuseks," ütles Vahter.

Vahter nentis, et koos kulude kasvuga on pisut kerkinud ka jõulupuude hinnad. Näiteks kuusk, mille pikkus on 1,75 kuni kaks meetrit, maksaks veidi üle 30 euro.

"Natukene peame hindu tõstma, sest kõik kulud meilgi tõusevad, tõusevad ka sisseostetavate kuuskede hinnad. Aga me proovime olla mõistuspärased, hinnatõus on tõenäoliselt umbes paar eurot kuuse kohta," selgitas Vahter.

Artistoni jaoks on müügi tipphooaeg umbes nädal enne jõule. Samas leidub ka inimesi, kellele meeldib kuusk juba varem tuppa tuua.

"Paljudele inimestele on see ikkagi väga tore, et saab varem kuuske osta, sest inimeste elud on nii erinevad. Mõned inimesed näiteks lähevad jõuludeks reisile ja nemad väga sagedasti toovad kuuse koju varem. Küll on ka neid kliente, kes mõneti ka mulle üllatuslikult ostavad ühe kuuse ja mingil hetkel vahetavad ringi ja panevad teise veel. Mis saaks jõulukuuse müüjale lõbusamat ja rõõmsamat olla!" ütles Vahter.

Kes aga platsilt kuuske osta ei taha, saab järgmisest nädalast tuua endale jõulupuu riigimetsast. Riigimetsa Majandamise Keskuse ehk RMK külastuskorralduse juhi Marge Rammo sõnul on sellest kujunenud paljudele peredele traditsioon.

"Viimastel aastatel on riigimetsast võetud kuuskede arv püsinud 9000–10 000 piires, läinud aastal viidi jõulude ja aasta lõpus kodudesse pisut üle 10 000 kuuse," märkis Rammo.

Riigimetsast toodud puude hinnad on valdavalt jäänud samale tasemele. Kuuseraha suunab RMK aga noorte loodusharidusse, selgitas Rammo.

"Need hinnad liiguvad kolme ja 30 euro vahel. Kõige tillumad maksavad kolm eurot ja mida suurema kuuse valite, seda rohkem tuleb ka maksta," täpsustas Rammo.

Kindlasti ei tohi metsast igat ettejuhtuvat kuuske maha võtta. RMK veebikaart näitab, milliseid kuuski tohib jõulupuuks valida.

"Puud tuleb võtta sealt, kus sellel kuusel ei ole lootust eriti suureks kasvada ehk teed ja kraavid, nende servad, elektriliinide alused alad ja vanad metsad," loetles Rammo.

Kui jõulupuu on välja valitud, tasub selle eest ka head hoolt kanda. Vahter tuletas meelde, et kuusele on oluline piisavalt vett anda, et puu ära ei kuivaks. Kui kuusk kohe tuppa viiakse, soovitab ta puujalale ka värske lõike teha.

"Oleks mõistlik umbes kahe-kolmesentimeetrine litter alt uuesti ära lõigata, sest tegemist on okaspuudega, kes ajavad vaiku välja ja kelle vaigukanalid on vaiku täis. Nii hakkab puu paremini vett imama, elutegevuse protsessid taastuvad ja okkad püsivad paremini küljes," soovitas Vahter.