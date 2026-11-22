Tantsurühm "Kevade" kutsus rahvatantsijad Sindi seltsimajja kokku suurele madripeole, et tähistada rühma 40. ja rahvusringhäälingu 100. sünnipäeva. Stiilipidu oli inspireeritud ERR-i tele- ja raadiosaadetest läbi aegade.

Madriaeg on "Kevade" tantsurühma põhimõtte järgi aeg, mis jääb mardi- ja kadripäeva vahele. Kuna tänavu sattusid kokku nii "Kevade" kui Eesti Rahvusringhäälingu juubeliaastad, valiti peo stiiliks ERR-i saated.

Sindi seltsimajas lustis enam kui 150 inimest, üheksa Pärnumaa ja üks Jõgeva tantsurühm. Iga rühm oli ette valmistanud endale meelepärase tele- või raadiosaate.

Rahvusringhäälingu Türi muuseumist oli kohale toodud ka näitus, kus olid väljas lood televisiooni ja raadio päris esimestest tegijatest.

"Kevade" tantsurühma juht Teet Killing rääkis, et ka tantsurühma vanimatel liikmetel pole mälestusi saja aasta tagusest ajast. "Nendesamade härrade ja prouade piltide järgi saame teada sellest," lisas ta.

Aasta tähtsaimal peol olid kohal ka armastatud lastesaadete tegelased, kellega koos on üles kasvanud mitme põlvkonna jagu lapsi.

ETV tegelased Tipp ja Täpp rääkisid, et pidu on tore ja kõik, kes tahavad saada kommi, peavad selleks midagi tegema. Vahepeal olevat Tipp ja Täpp töötanud Kreisiraadios.

Tantsurahvas on igal peol heategevuseks raha korjanud. 15 aastat tagasi toimunud madripeol koguti raha Pärnu Raeküla vanakooli seltsi treppide remondiks. Seekord sai iga madripeo osaleja anda oma panuse Türi ringhäälingu muuseumi toetuseks.