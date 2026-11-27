Ühiskonnas on oluline leida õiguste ja vabaduste ning sisejulgeoleku ja turvatunde vaheline tasakaalupunkt. Hea, kui seadusandja jõuab selleni iseseisvalt, dialoogis ühiskonnaga. Kurvem, kui tasakaalu tuleb otsida kohtuotsuste kaudu, kirjutab Andres Anvelt.

Riigi kohustus püüda kurjategijaid ja pakkuda inimestele turvalist ühiskonda ei tähenda automaatselt jälgimisühiskonna kujundamist. Kui mängureeglid on paigas ja inimesed ei tõuse hommikul üles ega lähe õhtul magama tundega, et "suur vend" hingab neile pidevalt kuklasse, siis on jutt üldisest jälgimisühiskonnast pigem põhiõiguslik populism kui ühiskonnas laialdaselt tuntav põhiõiguste riive.

Me oleme viimastel aastakümnetel liikunud metsiku kiirusega tehnoloogiamaailma, nii siin- kui ka sealpool hea ja kurja piiri. Seetõttu ei käi kuritegude uurimine enam ainult sündmuskohal naabreid küsitledes või sõrmejälgi võrreldes. Muide, nendelgi klassikalistel toimingutel on alati olnud seadusest tulenevad nõuded, usaldusväärsuse kontroll ja kohtulik järelevalve. Ikka selleks, et tõde välja selgitada.

Seetõttu tunduvadki mulle hüüatused stiilis, et Eesti on jõudnud "jälgimiskriisi", populistlikud ja isegi teadlikult hirmu külvavad. Kust sellised hüüded tulevad ja miks need ühiskonnas levivad? Tihtipeale samast kohast kui teisedki haaravad hüüdlaused, lugejate-kuulajate pealiskaudsusest ja info üleküllusest.

Meedia suurt tähelepanu pälvinud esimese astme kohtu otsus, millega mõisteti kahele inimesele välja ebaharilikult suur hüvitis, ei räägi jälgimiskriisist, vaid sellest, et Eesti riik pole suutnud aastakümne jooksul viia siseriiklikku õigust kooskõlla Euroopa õigusega.

See teema jõudis poliitilisele töölauale juba üle kümne aasta tagasi, kui arutasime koos teiste Euroopa justiitsministritega äsja avaldatud Euroopa Kohtu otsust ja suunasime oma pilgud mõistagi Euroopa Komisjoni poole. Mis edasi? Kas tuleb ühine reaktsioon? Kahjuks seda ei tulnud. Tagantjärele on see ka mõistetav, sest Euroopa riikide õigustraditsioonid on ajalooliselt sedavõrd erinevad, et ühist seisukohta ei õnnestunud kujundada toona ega ole suudetud ka hiljem.

Jälgimine ühiskonnas pole omakorda midagi uut. Isegi politseipatrull tänaval või liikluses hoiab meil kõigil pilku peal, tehnoloogilisel 21. sajandil on neid silmi lihtsalt rohkem. Õiguspärase jälitustegevuse mõte on sihipärane info kogumine kuritegude tõendamiseks või julgeolekuohtude ennetamiseks. Viimased võivad realiseerudes kaasa tuua raskeid tagajärgi kogu ühiskonnale ja meie riigile.

Siiski tuleb teha selget vahet sellisel tegevusel ja põhjendamatul andmekalastamisel, millest "jälgimiskriisi" kuulutajad tihtipeale räägivad. Just see ongi vähk, mis peidab end kivi all: ühed eitavad probleemi, teised püüavad selle ümber massihüsteeriat tekitada.

Näide elust. 25 aastat tagasi saabusid Eestisse Peterburi mereväekoolist ära hüpanud kaks noort meest. Neil puudus siin igasugune kuritegelik ajalugu. Siis algasid üle Eesti pommiplahvatused, tapmised ja röövimised, mille sarnaseid polnud meie ühiskond ammu näinud. Kriminalistid leidsid siit-sealt sõrmejälgi ja isegi DNA-d, kuid meie andmebaasid vaikisid, võrrelda pole neid leide millegagi.

"Politsei ei tegele kalastamise, vaid analüüsiga. Just andmete analüüs juhtiski meid toona kurjategijateni."

Üks võimalus on infotehnoloogia abil mustrite otsimine: millised anomaalsed sarnasused ühendavad erinevate kuritegude sündmuskohtade ümbrust? See eeldab tohutu hulga andmete läbitöötamist. Mustrite otsimise algfaasis võivad need andmed olla isikustamata, kuna konkreetsete inimeste tuvastamine pole selleks veel otstarbekas ja oleks ka liiga töömahukas. Iga inimtund on kulla hinnaga. Politsei ei tegele kalastamise, vaid analüüsiga. Just andmete analüüs juhtiski meid toona kurjategijateni.

Kalastamisega oleks tegemist siis, kui liigutaks üksikult üldisele, võetaks sihikule konkreetne inimene ning hakataks tema kohta ilma selge uurimiseesmärgita otsima mustreid, meeleolusid ja kõrvalekaldeid. Kõhe oleks see eriti siis, kui puuduks seaduslik alus, vajalik kohtulik luba, toimingu kindel algus ja lõpp ning konkreetne eesmärk. See on kalastamine. Kui selline tegevus muutuks ühiskonnas laialdaseks, oleks põhjust rääkida ka jälgimiskriisist.

Ühiskonnas on oluline leida õiguste ja vabaduste ning sisejulgeoleku ja turvatunde vaheline tasakaalupunkt. Hea, kui seadusandja jõuab selleni iseseisvalt, dialoogis ühiskonnaga. Kurvem, kui tasakaalu tuleb otsida kohtuotsuste kaudu, sest need on selge märguanne, et keegi pole midagi olulist märganud või märgata tahtnud.

Selle sajandi alguses, kui meie ühiskond paranes 1990. aastate massilisest kuritegevusest ja püüdles suurema turvalisuse poole, ei olnud andmete ulatuslik kogumine ja analüüs paljude jaoks probleem. Kuritegevus ja sellega kaasnev ebakindlus olid veel tõsised mured. Uuringutes väljendus see inimeste turvatundes ja ohutajus märkimisväärselt. Seetõttu tundus ka tasakaalupunkt olevat paigas.

Nüüd, paarkümmend aastat hiljem, kui kuritegevus on inimeste igapäevastes ohuaistingutes oluliselt taandunud, on tasakaalupunkt vähemalt näiliselt paigast nihkunud. Veelgi enam, kohati tahetakse meid panna tundma, et kuritegevuse asemele on tulnud riiklik jälgimispoliitika ehk "jälgimiskriis", nagu seda serveerida tahetakse.

Taas liigutakse üksikult üldisele. Kohus tunnistab avalikkuses tuntud inimeste isikuandmete töötlemise õigusvastaseks (hea, et tunnistab, ja halb, et selline andmete töötlemine toimus) ning järelduseks pakutakse, nagu kõigutaks jälgimiskriis meie riigi põhiõiguslikke alustalasid ja riivaks kõigi inimeste õigusi. Kas see ikka on nii või on tegemist tahtliku liialdusega?

Tõsi on seegi, et just riik ja seadusandja peavad nägema tõepoolest vaeva, et jälitustegevus ei oleks mitte ainult seaduslik, vaid ka läbipaistev ja kontrollitav sellisel määral, mis ei annaks alust põhjendatud kahtlustele ega kergele spekuleerimisele. Vastasel juhul on lihtne tembeldada meid kogu ühiskonnana riikliku omavoli ühisohvriks.

Kriminaalmenetlus, mille eesmärk on jõuda õigusemõistmiseni, ei tohi olla ebausaldusväärne. Kui nõuame klassikaliselt uurimistoimingult, näiteks sündmuskoha vaatluselt, et kogutud tõendid oleksid rikkumata, ning kehtestame selleks vägagi formalistliku, kuid vaieldamatult vajaliku korra, peab samasugune põhimõte kehtima ka virtuaalmaailmast andmeid kogudes, töödeldes ja säilitades. Kuigi sealne tegevus on sageli füüsiliselt hoomamatu, ei tohi teha mingit hinnaalandust andmete kogumise eesmärgile ega menetlusnõuetele.

Nende nõuete täitmine peab olema tagantjärele kontrollitav ja iga tegevuse eesmärk põhjendatav. Andmekalastamisele ei tohi olla mingit õigustust, isegi kui see võib tunduda lihtsaima viisina kedagi või midagi "kinni püüda".

Tasakaalupunkt tuleb leida jälgimisteemalisi kohtuotsuseid ennetavalt. Vastasel juhul on konflikt sellesse juba ette sisse programmeeritud. Riigikogu õiguskomisjonis on praegu uus püüe probleemi lahendada. Põgus tutvus sellega ei süvenda veel kindlustunnet, et tasakaalupunkt oleks käega katsutav, aga selleks me rahvaesindajaid ju valimegi, et nad suudaksid kiriku keset küla ehitada. Kuni seda tehtud pole, peame taluma jälgimispopulismi nii meedias, ühiskonnas kui ka sealsamas riigikogus.