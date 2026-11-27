Regionaal- ja põllumajandusministeerium avab reedel AS-i Eesti Post (Omniva) aktsiate avalikule kirjalikule enampakkumisele esitatud pakkumised ning tutvustab esialgseid tulemusi. Kell 14 algaval pressikonverentsil avalikustatakse kaks parimat pakkumist ning selgitatakse järgmisi samme.

ERR-i portaalis näeb pressikonverentsi otsepildis. Pressikonverentsil esinevad regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, ministeeriumi regionaalarengu asekantsler ning Eesti Posti nõukogu liige Sigrid Soomlais ja müügiprotsessi nõustajate esindaja, OÜ Superia partner Robin Viia.

Eesti Posti aktsiate avalik kirjalik enampakkumine kuulutati välja 4. septembril. Müügis on 100 protsenti ettevõtte aktsiatest alghinnaga 52 miljonit eurot.

Võõrandamise aluseks on valitsuse 6. aprilli korraldus.

Aktsiaselts Eesti Post, mis tegutseb kaubamärgi Omniva all, on 100 protsenti Eesti riigile kuuluv ettevõte.

Eesti Post on kasvanud Omniva kaubamärgi all kõiki Balti riike teenindavaks logistikaettevõtteks, konkureerides teiste ettevõtetega valdavalt avatud turul kommertstingimustel. Enampakkumise eesmärk on leida Eesti Postile omanik, kes suudab ettevõtet arendada ja investeerida konkurentsitihedal logistika- ja pakiturul.

Riik jääb postivaldkonnas poliitika kujundajaks ja järelevalve teostajaks: universaalse postiteenuse kvaliteedi- ja kättesaadavusnõuded on sätestatud postiseaduses ning nende täitmist kontrollib konkurentsiamet. Riik on sätestanud ka konkreetsed kvaliteeditingimused, sealhulgas kandepäevade arvu ja minimaalse postkontorite arvu – universaalse postiteenuse osutaja peab tagama, et kirjad ja perioodika kantakse koju viiel päeval nädalas ning et igas maakonnas on vähemalt üks postkontor.