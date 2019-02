Aasta suhtekorraldaja on maailmakoristuspäeva meeskond

Maailmakoristuspäeva meeskonna nimel auhinda vastu võttes ütlesid Eva Truuverk ja Kadi Kenk, et aktsiooni eesmärk oli muuta inimeste suhtumist ja keskkonnaalast teadlikkust. Et inimesed maailmas õpiksid prügi märkama ning et nad mõistaksid, kui suur on prügiprobleem maailmas.

Ühtlasi pandi 2018. aastal toimunud esimese maailmakoristuspäevaga alus uuele traditsioonile. Jaanuaris otsustati, et järgmine maailmakoristuspäev toimub 21. septembril Kosovos ning Eestile jääb korraldajariiki abistav roll.

Aasta suhtekorraldaja tiitlit anti välja üheksandat korda. Esimest korda anti see välja 2010. aastal ja siis sai tiitli Ingvar Bärenklau Eesti euroteavituse projekti vedamise eest.