Eesti Vabariigi 100. aastapäeval sõitsid tuhanded maksumaksjad kolonnis üle Läti piiri, et protesteerida Eesti aktsiisipoliitika vastu.

"See osutus vast suurimaks meeleavalduseks pärast Eesti taasiseseisvumist ning mõjus turgutava meeldetuletusena, et Eestis kuulub kõrgem võim siiski rahvale. Protestiaktsioon oli selge märk, et Eesti inimesed on väsinud katteta maksulubadustest ja mõjuanalüüsita maksutõusudest, ning soovivad maksurahu ja hinnastabiilsust," märkis liit.

Maksumaksja vaenlase tiitli said haigekassa ja töötukassa. "Selle asemel, et mõlemad asutused lahendaksid oma tõelisi probleeme, hakkasid "kassad" 2018. aasta suvel käsikäes tegelema nimevahetusega, soovides ennast nimetada tervisekassaks ja töökassaks," põhjendas liit oma valikut.

Esialgse prognoosi kohaselt oleks nimevahetuste hinnaks kujunenud pea miljon eurot, mis kahanes hiljem enam kui poole miljoni võrra.

Maksumaksjate liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist.