20 aastat tagasi võtsid Eestis esimesena just saarlased kasutusele tulekahjude kustutamisel nn veebasseinid, mida paakautodega täideti, et tuld kustutades vesi otsa ei lõpeks. Nüüd on sellised basseinid juba iga uue paakauto komplektis.

Ahto on kogu Euroopas täiesti uudne päästjate paakauto, mille esimene näidismudel toodi Kuressaare komandosse testimisele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõik on lahedatud sedasi, et üks päästja suudaks auto panna vett võtma, et ei oleks mitut meest vaja. Kõik on lihtsaks tehtud. Samuti on siin otsas madala vee imisõel - me oleme võimelised isegi kümne sentimeetri sügavusest veest vett võtma. Vanade sõeladega pidi sügavus olema vähemalt meeter, nüüd suudame ka madalast veest võtta," kirjeldas päästeameti ekspert Karmo Kuru.

Paakauto toodi testimisele just Saaremaale, sest saarlased on selles valdkonnas kogu Euroopas olnud pioneerid, tuues 20 aastat tagasi USA-st sisse päästeautode basseinide tehnoloogia, mis nüüd kogu Eestis ja ka teistes Euroopa maades kasutusel.

"Tõsi, 1990. aastatel arendasid saarlased välja sellise ideoloogia, kuidas võimalikult palju võimalikult väikese ressursiga saaks vett sündmuskohale," selgitas Kuru.

"Kui sa suudad autolt kiiresti vee maha panna, saad kohe uue vee järgi minna. Auto ei tohi sündmuskohal seista. Ameeriklased on seda praktiseerinud ja paljuski on saarlased seda mõtet kopeerinud just ameeriklastelt," lisas ta.

Kokku ostetakse lähiaastatel Eestisse kuni 12 sellist paakautot. Ühe auto hind on 310 000 eurot.

Eestlaste väljatöötatud Ahto on aga niivõrd eriline, et teda tahetakse tulla nüüd mujalt Euroopast Eestisse uudistama.

"Teiste riikide päästeteenistused on avaldanud juba huvi selle auto vastu," kinnitas Kuru.

Lisaks paakautodele soetab päästeamet sel aastal päästetöödeks ka 33 kuuerattalist ATV-d.