Vaiadel teed mööda jõuab muulile ka siis, kui on veetõus või jõekallas porine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Laudteel liigub inimesi pidevalt.

"Väga meeldib, igapäevane külastaja siin. Käime selle korra läbi. Nii et asjalik asi, õige koha peal," ütles Aavo.

"Mina olen ka ja algusest saadik siin jälginud seda ehitamist, liikunud siin, vaadanud," ütles Ain.

Muulid ehitati jõesuudme kaitseks liiva eest, üks ühele ja teine teisele poole jõge, mõlemad üle kahe kilomeetri pikad. Aga alguses olid muulid puidust.

"Kui Katariina II siia tuli ja talle seda muret kurdeti, et laevad ei mahu jõesuudmest sisse, tuleb süvendada, siis selleks ehitati kõigepealt puitmuulid, mida nimetatakse Katariina muulideks. Aga need olid palju lühemad, need said valmis 1811," rääkis Pärnu muuseumi juhataja Aldur Vunk.

"Maa kandis siin ju ennast kogu aeg juurde, liiva lisandus ja rannajoon muutus ja muulid olid peaaegu mattunud. Need kivimuulid on palju pikemad," lisas ta.