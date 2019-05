Pärnu sai muulide 150. aastapäevaks kiiged ja muulide ajalugu näitava installatsiooni

Sel aastal möödub 150 aastat Pärnu muulide valmimisest, mille tähistamiseks on juba valmis saanud muulile viiv tee. Rannaparki on paigutatud temaatilised kiiged ja südalinna muulide ajalugu tutvustav installatsioon.

Muulile viivat teed kasutades saab muuliga kõige paremini tutvuda. Rannapargis on aga kaheksa kiike, mis on kaunistatud muuliteemaliste piltide ja päevakohaste mõtteteradega. Lisatud on hoiatus, et kiikumine on omal vastutusel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kiiged tellis linnavalitsus disainibüroolt Vaas&Vaas. Maalide autor on kunstnik Helje Vaas.

Kiikede vastu tuntakse huvi - kiigutakse, vaadatakse pilte ja loetakse mõtteteri.

"Kiige idee on tegelikult üsna vana idee. Paaril suvel sai linnavalitsusega koostöös tehtud kiiged linnaruumi - see oli "Viisaka linna" raames. Need olid uskumatult populaarsed, kiiguti niimoodi, et muru ja lehti lendas. Sealt tuli idee, et miks mitte sama teemat kasutada, lihtsalt "Muulid 150" raames. Pildid on vanadest rannafotodest inspireeritud, sekka natuke ka perekonnafotosid. Minu ema Helje on see kunstnik, kes neid meisterdab," rääkis Vaas&Vaas kunstnik Kati Vaas.

Südalinnast Rüütli ja Pühavaimu tänava nurgalt leiab aga suure kuubiku, mille on valmistanud Art&Craft Productions. Tegemist on installatsiooniga, mis annab ülevaate muulide ajaloost ja legendist. Näituse ühe osa moodudustavad muulidega postkaardid.

Näituse kujundasid teatrikunstnik Liina Unt ja disainer Katre Rohumaa, tekstide autor on kunstiteadlane Karin Paulus. Väljapanekut on soovitav vaadata ööselgi, sest siis näeb seal asju, mida päeval pole.

Installatasioon on üleval 30. septembrini.