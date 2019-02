Tudengid toetavad TalTechi kaubamärki

Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasesindus saatis kuratooriumile omapoolse pöördumise seoses lühinime TalTech kasutuselevõtuga. Tudengid on seisukohal, et TalTechi lühinimi on ülikoolile sobilik.

"Alati on erinevaid arvamusi, kuid enamus aktiivsetest tudengitest on seisukohal, et TalTech on avatud, innovaatiline ja silmatorkav logo ning lühinimi TalTech on sobilik ülikoolile, kus on rahvusvahelisi õppejõude ning tudengeid," seisis pöördumises.

Esindus märgib, et kooli peal on tunda, et uus kuvand on tudengeid liitnud ja ühtehoidmise tunne on varasemast tugevam. "Üliõpilasesindus on küsinud tagasisidet ka tudengitelt ning nad on muudatusi toetanud. Kirjaga on kaasas nimekiri 107 aktiivse Tehnikaülikooli tudengi nimega, kes toetavad lühinime ja kuvandit TalTech," oli pöödumises kirjas.

Esindus rõhutab, et ülikooli eestikeelne nimi on endiselt Tallinna Tehnikaülikool ning ainult lühinimi TTÜ on asendunud TalTechiga. Ülikooli ingliskeelne nimetuski on jäänud samaks – Tallinn University of Technology.

TalTech-lühinime kasutamine on esinduskogu sõnul põhjendatud ka seetõttu, et Tallinna Tehnikaülikoolist on saanud rahvusvahelise haardega kõrgkool.

"Siinkohal tahamegi rõhutada, et TalTech kui kuvand on üks osa ülikooli suurepäraseks kasvamisest. TalTech on visuaalselt julge ja paistab silma. Me ei jää kuskile varju, me oleme kaasaegsed, kohanemisvõimelised, julged ja teotahtelised," seisis pöördumises.

Rühm nimekaid professoreid, kelle hulgas on ka kaks endist rektorit Olav Aarna ja Andres Keevallik, kirjutasid eelmisel nädalal Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumile pöördumise, milles seavad kahtluse alla Tallinna Tehnikaülikooli lühinime ja kaubamärgi muutmise TalTechiks. Rektor Jaak Aaviksoo otsuse tagasipööramist ei usus.

107 TalTechile toetust avaldanud tudengit: Alo Pullmann, Andree Prees, Andres Katte, Aneta Claudia Marttila, Anna Krasnikova, Anna-Grete Juchnewitsch, Artur Pärtel, Chrisopher-Robin Kiibus, Christine Sallo, Christopher Raitviir, Dan Siimson, Eleri Anni, Eliise Joanna Kikas, Eliise Varjak, Elina Jõpiselg, Elina-Emiilie Leht, Elis Seeland, Erik Teder, Eva Ikkonen, Evelin Mitendorf, Gerlin Gil, Getter Matto, Getter Mizer, Hans Põlluste, Heindrich Urmet Pärn, Helena Klaar, Helena Tsõbulski, Helena Väinmaa, Helina Piibeleht, Hendrik Valgemäe, Henri Hummal, Henri Palm, Henrik Värnik, Henry Anderson, Ilja Samoilov, Jakob Roots, Jane Liise Nurk, Jasmin Mursula, Johann Kuldmäe, Johanna Koobak, Johanna Kristina Tamm, Johanna Põldsam, Johannes Voll, Johannes-Olaf Kurss, Joosep Hint, Julius-Mihkel Hiie, Jürgen Tammepärg, Kaisa Teder, Karina Korell, Karl Friedrich Lind, Karl Mae, Karl Tammkõrv, Katy Sipelgas, Kristi Lõhmus, Kristian Jagor, Kristjan Pedak, Kristo Rosin, Leevi Rissanen, Lenne-Liisa Heinoja, Liina Luhar, Liine Kasak, Liisa Martsepp, Lilian Valge, Lisett Laurimäe, Liss Viilma, Maarja Prätz, Mairo Mitt, Mari Kasemets, Maria Dolgova, Marii Metsmaa, Mari-Ly Klaats, Mart Jõgi, Marten Lumet, Marti Mägi, Martin Prätz, Mattias Kitsing, Meeri Vainola, Merit Mäsak, Mihkel Pogga, Mikk Prätz, Mikk Saarmann, Märten Puust, Nils-Emil Lille, Oona Jauhiainen, Ott Johann Post, Ragnar Kalde, Ragnar Võsa, Raimond Vink, Reiko Reinup, Remo Must, Rezete Karu, Riin Noormägi, Ristjan Johanson, Robin Liibert, Sander Sempelson, Sandra Uustal, Saskia Rior, Sigrid Sikk, Siim Pajusaar, Taavi Ansper, Tjorven-Morgan Rebane, Triin Rüütli, Triin Siim, Vache Kakhoidze, Vaidar Vatman, Valdemar Okspuu, Vlad Martõnov