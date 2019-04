Ukraina kohus otsustas neljapäeval, et 2016. aasta otsus riigistada Ukraina suurim laenuandja PrivatBank on seadusvastane.

PrivatBank riigistati pärast seda, kui võimud avastasid, et panga kapitali puudujääk oli üle viie miljardi dollari. Panka omas oligarh Igor Kolomoiski, kelle president Petro Porošenko ühe piirkonna kuberneriks määras, kuid kellega ta hiljem raksu läks.

Kiievi kohus pidas neljapäeval Kolomoiski hagi keskpanga ja finantsvõimude vastu põhjendatuks ning otsustas, et riigistamine oli seadusvastane. Esialgu pole selge, kuidas ja millal Kolomoiski panga tagasi saab.

Kolomoiski on viimastel nädalatel saanud Ukraina avalikkuselt palju tähelepanu ajal, mil riik valib pühapäeval presidenti. Kolomoiski on Porošenko vihavaenlane ning arvatakse, et tal on sidemeid riigipea vastu kandideeriva koomiku ja valimiste favoriidi Volodõmõr Zelenskõiga.

Rahandusministeerium teatas, et pole kohtu otsusega nõus. Amet rõhutas, et PrivatBanki riigistamise otsuse eesmärk oli "tagada rahanduslik stabiilsus ning kodanike säästude turvalisus".

Porošenko: PrivatBanki tagastamisel ähvardab Ukrainat maksujõuetus

Ukraina president Petro Porošenko hoiatas neljapäeval, et Ukrainat ähvardab maksujõuetus ja uus majanduskriis, kui riigi suurim laenuandja PrivatBank antakse vastuolulisele oligarhile tagasi.

"Niivõrd hoolimatu samm... ähvardab maksujõuetuse ja uue majanduskriisiga," ütles Porošenko videopöördumises kolm päeva enne presidendivalimisi, kus talle ennustatakse kaotust.