Ukraina meedia teatel naasis ööl vastu neljapäeva kodumaale suurärimees Ihor Kolomoiski. Kolomoiski on olnud senise presidendi Petro Porošenko rivaal ning samal ajal on teda seostatud presidendiks valitud Volodõmõr Zelenskiga.

Oma naasmist kodumaale kinnitas Kolomoiski väljaandele theBabel. Kui Kolomoiskilt küsiti, millega ta Ukrainas kõigepealt tegelema hakkab, vastas ta, et seda ta veel ei tea, vahendas Unian.

Juba varem oli Ukraina meedias teatatud, et Dnipro lennuväljal maandus kell 2.30 öösel Privat kontserni lennuk, mille pardal oli just Kolomoiski.

Kolomoiski oli juba varem teatanud, et kui Zelenski presidendivalimiste teises voorus võidab, tuleb ta Ukrainasse tagasi. Pärast Zelenski võitu rääkis suurärimees, et naaseb kodumaale pärast uue presidendi ametivannet.

Viimasel ajal elas juudi rahvusest Kolomoiski Iisraelis, kuhu ta kolis 2018. aastal sügisel Šveitsist. Ukrainas oli ta viimati 2017. aasta juunis.

Kolomoiski on olnud lahkuva presidendi Porošenko kindel vastane. 2016. aastal riigistas Ukraina valitsus Kolomoiskile kuuluva Privatbanki põhjendusega, et oligarh ja tema firmad viisid pangast välja ligi viis miljardit dollarit. Sel aastal, kahe presidendivalimiste vooru vahel, kui Zelenski võit juba terendas, otsustas Kiievi apellatsioonikohus, et panga sundriigistamine oli ebaseaduslik.

Porošenko ametiaja alguses oli aga Kolomoiski Dnipropetrovski oblasti kuberner ja peatas seal jõuliste meetoditega nn "Vene maailma" laienemise. Samuti toetas ta Venemaa-meelsete jõudude mahasurumist Harkivis ja Odessas. Ta rahastas sõjalise konflikti puhkedes erinevaid Ukraina vabatahtlikke üksusi, sealhulgas vastolulist Azovi pataljoni. Seetõttu on ta pälvinud raevukat kriitikat Venemaa poolt ning Moskva on üritanud teda lisada Interpoli tagaotsitavate nimekirja.

Lisaks sellele on ta olnud juudi kogukonna aktiivne toetaja nii Ukrainas kui ka mujal Euroopas.

Süüdistused Zelenski lähedastes suhetes Kolomoiskiga tulenevad asjaolust, et Zelenski karjäär on suures osas toetunud sellele, et tema saated ja filmid on jõudnud avalikkuseni Kolomoiskile kuuluva telekanali 1+1 kaudu. Zelenski on süüdistust, et tema näol on tegu Kolomoiski marionetiga, alati eitanud ning selgitanud, et tegemist oli üksnes ärisuhtega.