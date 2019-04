Kohus mõistis Leedo valdusfirmalt SEB kasuks 126 000-eurose võla

SEB ja AS Holostovi Kinnisvarahaldus sõlmisid 2013. aastal garantiilepingu, millega Leedo firma tagas garantiiandjana enda bussifirma Sarbuss ASi ja SEB vahel sõlmitud laenulepingust tulenevaid nõudeid. Tegemist oli arvelduslaenulepinguga, mille laenulimiit oli summas 150 000 eurot.

Kui SEB esitas nõude garantiikohustuse täitmiseks, siis Holostovi Kinnisvarahaldus seda kohustust ei täitnud.

Esialgu tunnistas Leedo firma võlga ja väitis, et ei vaidlusta seda ja soovib kokkulepet, kuid hakkas siis hagile vastu vaidlema. Nimelt ei tunnista Holostovi Kinnisvarahaldus nõuet esitatud kujul, kuid leiab, et vaidluse saab lahendada kokkuleppel.

Kuna garantiiga tagati ajutistes makseraskustes ASi Sarbuss kohustusi SEB ees, siis on võimalik bussifirma saneerimismenetlus.

Creditinfo andmetel on Sarbuss ASil 36 kehtivat maksehäiret ja maksuvõlga on kogunenud praeguseks ligi 72 000 eurot. Bussifirma pole esitanud ka tunamullust majandusaasta aruannet.

Kui möödunud aasta septembri lõpus töötas ettevõttes 22 inimest, siis järgmiste kvartalite kohta andmed puuduvad.

Pärnu maakohus rahuldas SEB hagi ja mõistis Holostovi Kinnisvarahalduselt välja 126 047,82 eurot, millest põhivõlg moodustas 116 324,27 eurot ja viivis 9723,55 eurot.

Otsus pole jõustunud ja sellele saab esitada apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul.