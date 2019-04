Tartus pidasid robotid lahingut

Kokku osales lahingus 23 robotit, kelle eesmärk oli üksteist spetsiaalselt võistluse jaoks ehitatud areenil tuleleekide ja tossu keskel kahjutuks teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võistlevate lahingurobotite külge olid võistkonnad kinnitanud nii erinevaid löökriistu kui ka näiteks ketassae.

Robolahingu eesmärk on äratada inimestes huvi robootika ja inseneeria vastu. Lahing muutub aasta-aastalt üha populaarsemaks.

"See on täiesti rekord, midagi niisugust pole meil varem olnud. Raskekaalus on palju rohkem, samuti kergekaalus. Igal aastal on huvi ja tuntust rohkem. Nad on arenenud, neil on astlad küljes, magnetid ja veel on ka selliseid, mis viskavad üles teisi. Eelmised robotid on juba kopeerinud teisi. Nad teavad, missugused vastased tulevad," selgitas Robolahingu korraldaja Kaimo Kukk.