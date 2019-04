Geenivaramusse oma geeniproovi andmine on osutunud väga populaarseks. Kui 2018. aastal koguti Eesti Geenivaramusse 100 000 uut geenidoonorit, siis sel aastal on nelja kuuga lisandunud veel 25 000 liitujat. Tänavu loodetakse juurde saada veel 50 000 geenidoonorit, seatud eesmärgist pea pool on juba täidetud.

Suurem hulk geeniandmeid tähendab paremaid võimalusi terviseuuringuteks ja haigustega seotud geenivariantide avastamiseks. Lisaks saab teha Eesti elanikele kättesaadavaks geeniinfol põhinevad ennetus-, diagnoosimis- ja ravimeetodid.

Praegu on geenidoonorlus populaarsem naiste seas. Selleks et uuritavate geenide valik oleks võimalikult lai ja esindaks läbilõiget Eesti ühiskonnast, on eriti oodetud liituma mehed ja emakeelena vene keelt rääkivad inimesed.

Tartu Ülikooli genoomikainstituudi teabejuht Annely Allik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et instituudil on üleskutse naistele – kutsuge oma mehi geenidoonoriteks – ja meestele endale, sest doonoriks hakkamine annab tulevikus võimaluse teha terviseteadlikke otsuseid.

Kaks aastat tagasi alustas geenivaramu doonoritele personaalse tagasiside andmist. Praegu on uurimistöö fookuses eelkõige südame-veresoonkonna haiguste ja rinnavähi ennetamine ning varajane avastamine. Riigi ülesanne on tagada, et geeniteadlaste väljasõelutud info jõuaks arstide töölauale.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut ütles, et teadlaste töö tervishoiusüsteemi toomine on väga oluline. "Et kogu info liigub elektrooniliselt - kõik on üks IT-arendus lõpuks - ja et koolitada tervishoiutöötajaid ja ka inimesi. Nii neid, kes on geeniproovi andnud või kaaluvad seda teha," rääkis ta.

Neljapäeval möödub 66 aastat DNA kaksikspiraali ehituse avastamisest ja maailmas tähistatakse DNA-päeva. Tallinna teletornis on avatud põhjalik näitus "Geeniaalne" ja laupäeval toimub tervisepäev, kus muuhulgas saab hakata geenidoonoriks.