Narva linnapea Aleksei Jevgrafovi sõnul puudutab kavas olev palgatõus nii Narva linna ametiasutuste töölisi kui ka nende ametiasutuste hallatavate koolide, lasteaedade, sotsiaal-, spordi-, kultuuri- ja muude asutuste töötajaid, kirjutab Põhjarannik. "Need spetsialistid, kellel mullu palka ei tõstetud, võivad sel aastal palgatõusuga arvestada."

Ametnike palgad kerkivad ligikaudu 20 protsenti, ent linnapea sõnul otsustab töötasu määra igal konkreetsel juhul asjaomase asutuse juht. Praegu on volikogu päevakorras Narva linnavalitsuse struktuuri muutmine 2019. aasta juunist.

"Linnapea töötasu pole selle küsimusega kuidagi seotud," kommenteeris Jevgrafov juba samuti volikogule esitatud eelnõu, mille kohaselt tahetakse tõsta ka Narva linnajuhtide töötasusid. "Selle otsuse teevad volikogu liikmed eraldi, olenemata haldusstruktuurist ja palgaastmetest."

Narva linnapea töötasu tõstmise umbes poolteist korda − praegu on see 3000 eurot − on juba heaks kiitnud linnavolikogus enamust omav fraktsioon Kodulinn Narva. Konkreetne otsus selle kohta tehakse linnavolikogu 25. aprilli istungil. See muudatus hakkab kehtima tagasiulatuvalt 1. aprillist.

Narva linnapea ametipalgaga on traditsiooniliselt võrdne ka linnavolikogu esimehele makstav töötasu. Volikogu praegusele esimehele Irina Janovitšile aga makstakse sellest vaid pool, kuna Janovitš on paralleelselt ka Narva Kreenholmi gümnaasiumi direktor.