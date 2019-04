Narva ametiasutustest koondatakse üle 60 töötaja

Linnapea Aleksei Jevgrafov saatis esmaspäeval töötukassale teate Narvas ees ootava kollektiivse koondamise kohta, kirjutab teisipäeval ajaleht Põhjarannik.

Kõige rohkem koondatakse koristajaid ja valvureid, kuna kinnisvara korrashoiu teenuseid hakatakse tulevikus sisse ostma hangete raames, lisas leht.

Linnavolikogu 25. aprilli istungil kinnitatud Narva linna ametiasutuste uues struktuuris saab olema 219,65 teenistuskohta, aasta tagasi kinnitatud koosseisunimestikus oli teenistuskohti 247,25 pluss 35,98 koosseisuvälist ametikohta, mis tähendab, et likvideeritakse 27,6 teenistuskohta ja 35,98 koosseisuvälist ametikohta.

Teenistus- ja töölepingud umbes 60 Narva linna ametiasutuste töötajaga on kavas lõpetada juuni alguseks, teatas Põhjarannik.

Jevgrafov ütles aprilli alguses antud intervjuus ERR-ile, et soovib linnavalitsuse tõhusamalt tööle panna. "Mingeid osakondi kaotama - nagu varasematel aastatel - me ei hakka. Oluline on tõsta töötajate palka, kuna need on juba pikki aastaid riigi keskmisest madalamad. Seda saab teha tööülesandeid ümber jagades ja osakoormuse vähendamisega," ütles ta.