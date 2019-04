Narva linnajuhid said korraliku palgatõusu

Postimees kirjutas, et see muudatus kergitab ka volikogu esimehe Irina Janovitši palka. Palgatõus rakendub tagasiulatuvalt 1. aprillist. Jevgrafov on linnapea ametis 8. aprillist, kuid täidab linnapea kohuseid märtsi keskpaigast, mil umbusaldati tema eelkäijat Tarmo Tammistet.

Narva linnapea palgaga on võrdne linnavolikogu esimehele makstav töötasu. Volikogu praegusele esimehele Irina Janovitšile aga makstakse sellest vaid pool, kuna Janovitš töötab põhikohaga Narva Kreenholmi gümnaasiumi direktorina.

Ida-Virumaa kõige paremini tasustatavad juhid on endiselt Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko ja sealse volikogu esimees Riina Ivanova − mõlemad saavad 4320 eurot kuus. Kõikide ülejäänud Ida-Virumaa omavalitsusjuhtide töötasu jääb alla Aleksei Jevgrafovile määratud 4000 euro.