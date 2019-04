Sri Lanka kardab jääda ilma 1,5 miljardist dollarist turismitulust

"Turism saab kõige suurema hoobi," tõdes minister Mangala Samaraweera ajakirjanikega kohtudes.

"Oodata on saabumiste arvu 30-protsendist langust ja see tähendab umbes 1,5 miljardi dollari kaotust," lausus minister.

Sri Lankas sai 21. aprillil terrorirünnakutes surma viimastel andmetel 253 inimest. Sri Lanka võimude sõnul oli kaheksa plahvatust korraldanud enesetapupommitajatest enamik haritud ja pärit heal järjel perekonnast. Rünnakud korraldati väljaspool Sri Lanka peamisi turismikuurorte.

Sri Lanka ametnikud on seni süüdistanud rünnakute läbiviimises üht rühmitust - Rahvuslikku Thowheeth Jama'athi (NTJ), ja öelnud, et nad said tuge välismaalt.