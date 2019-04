Sri Lankal üle 300 inimelu nõudnud terrorirünnakute esialgne juurdlus näitab, et see oli "kättemaks Christchurchi eest", teatas saareriigi asekaitseminister teisipäeval.

"Esialgsed uurimised on toonud päevavalgele, et see, mis Sri Lankal (pühapäeval) juhtus, oli kättemaks rünnaku eest moslemitele Christchurchis," ütles asekaitseminister Ruwan Wijewardene parlamendis.

Tema sõnul näitab uurimine, et rünnaku taga oli kohalik islamiäärmuslik rühmitus National Thowheeth Jama'ath (NTJ) ning sellel olid sidemed Indias tegutseva vähetuntud islamistliku rühmitusega.

"See rühmitus, National Thowheeth Jama'ath, mis rünnaku ellu viis, oli tihedalt seotud JMI-ga, nagu on nüüdseks selgunud," lausus asekaitseminister, viidates rühmitusele, mida tuntakse nime all Jamaat-ul-Mujahideen India.

JMI kohta on teada vaid, et see asutati eelmisel aastal ning et see on seotud Bangladeshis tegutseva sarnase nimega rühmitusega. Wijewardene ütles üksikasju avaldamata, et Sri Lanka teeb uurimise raames rahvusvahelist koostööd.

Austraallasest paremäärmuslane tappis 15. märtsil Uus-Meremaal Christchurchis kahes mošees 50 inimest.

Sri Lankal sai pühapäeval kaheksas plahvatuses surma 310 ja vigastada umbes 500 inimest. Hukkunutest 45 olid lapsed.

"Praeguse seisuga sai surma 45 last," teatas ÜRO lasteorganisatsiooni UNICEF pressiesindaja Christophe Boulierac Genfis ajakirjanikele, lisades, et elu jättis 40 Sri Lanka ja viis välismaa last.

Ta rõhutas, et "veel palju alaealisi on vigastatud ja võitlevad oma elu eest intensiivraviosakondades üle riigi".

Terrorirünnakutega seoses on praeguseks vahistatud 40 inimest.

Äärmusrühmitus ISIS võttis vastutuse Sri Lanka rünnakute eest

Äärmusrühmitus ISIS võttis teisipäeval vastutuse vähemalt 321 inimese elu nõudnud Sri Lanka rünnakute eest.

"Need, kes viisid üleeile Sri Lankal läbi rünnaku ning võtsid sihikule USA juhitava koalitsiooni liikmed ja kristlased, olid Islamiriigi võitlejad," teatas ISIS propagandaagentuuri Amaq vahendusel tehtud avalduses.

ÜRO: Sri Lanka rünnakutes sai surma vähemalt 45 last

Sri Lanka rohkem kui 321 inimelu nõudnud terrorirünnakutes jättis elu vähemalt 45 last, teatas ÜRO teisipäeval.

UNICEF-i teatel sai 27 last surma ja 10 viga pommirünnakus Püha Sebastiani kirikule Sri Lanka läänerannikul asuvas Negombo linnas. Riigi idaosas Batticaloas sai plahvatuses surma 13 last, nende seas 18 kuu vanune beebi, lisas amet.