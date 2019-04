Panama lipu all seilav MSC Poesia jõuab Tallinna kai äärde laupäeva hommikul. Kella 16 ajal võtab 294 meetri pikkune alus juba kursi Peterburile. Kruiis pealkirjaga "Kümme ööd Euroopas" lõpeb 3. mail Kopenhaagenis.

360 miljonit dollarit maksva Poesia ristis 2008. aasta 5. aprillil Itaalia näitlejanna Sophia Loren. Poesial on 16 tekki, millest 13 on mõeldud reisijatele kasutamiseks.

Tallinna sadamat külastab tänavusel hooajal 339 kruiisilaeva, mis toovad pealinnaga tutvuma ligikaudu 600 000 kruiisituristi. Sadama teatel tuleb selle aasta kruiisihooaeg üsna sarnane mullusega. Hooaeg algab 27. aprillil ja viimane kruiisilaev külastab Eestit 19. oktoobril.

Kõige suuremad laevad sel aastal on kogumahutavuse järgi Norwegian Getaway, mis külastab Tallinnat 14 korda. Pikkuse järgi on suurim laev 330-meetrine Regal Princess, mis külastab Eestit 13 korda. Reisijate mahutavuse järgi on suurim MSC Meraviglia, mis mahutab pardale 5000 reisijat ja külastab pealinna suvel 11 korda.

Saaremaad külastab suvel seitse kruiisilaeva, mis toovad saarele kokku 4700 kruiisireisijat. Suurim laev on 219-meetrine Vasco da Gama. Saaremaa kruiisihooaeg saab alguse 28. juunil ning viimane laev külastab saart 12. septembril.

Esimest korda külastab Tallinna sadamat 17 laeva. Mõned neist on omanikke ja nimesid vahetunud laevad, osad aga selles piirkonnas täiesti uued.

Üksikud külastused on sel hooajal ka sellised, mil laevad jäävad ka ööseks Tallinnasse.

Kõige laevaderohkem päev saab olema 11. juuli, mil Tallinnas on korraga kuus kruiisilaeva ning nende pardal saabub kokku 8000 kruiisituristi. Päevi, mil Tallinnas on viis kruiisilaeva, on juba tunduvalt rohkem ja üksikutel päevadel võib pealinnas viibivate kruiisireisijate arv ulatuda peaaegu 10 000 turistini.