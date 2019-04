"On ka juba öeldud, et uus valitsusliit on kokku leppinud ka järgmise Eesti presidendi, kelleks on Kersti Kaljulaid. Kas see peab paika või mitte, sellest pole avalikult räägitud. Me üldse väga vähe teame uue valitsuse mõtteid ja siseelu. Nad väga ei leki. See oleks huvitav info, kas laual oli ka juba järgmine president," rääkis Aivar Hundimägi.

Taavi Eilati sõnul ei tea avalikkus praegu sedagi, kas Kersti Kaljulaid ise oleks ise uuest ametiajast huvitatud. "Varem on ta andnud pigem sellised signaale, et las ma teen selle ühe ametiaja ära," märkis ta.

Hundimägi sõnul hakkas talle hiljutiste presidendi avalike sõnavõttude taustal tunduma, et Kaljulaid tegi justkui kampaaniat.

"President tahtis ise tähelepanu saada seda (valitsuse) ametisse nimetamist ettevalmistades. Lõpptulemus läks aga nagu lepase reega, ja mulle tundus, president tahtis saada tähelepanu ja tegi sellist kampaaniat," rääkis ta.

Neeme Korv nentis, et president üritas pigem olla tasakaalustavaks jõuks poliitikute vahel ning tuletada meelde põhitõdesid. "Lõpuks korrati üle väärtused, mida peab Eestis ikka hoidma. Ma saan aru, et seda tehti ka presidendi soovil ja survel. Kas see nüüd sisuliselt midagi muudab, aga meil on vähemalt nüüd sõnad välja öeldud, millele saab hiljem viidata – kuulge, te ju ütlesite nõnda," rääkis Korv.