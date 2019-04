President Kersti Kaljulaid teatas teisipäevasel pressikonverentsil, et vaatamata kahtlustele, mis tal enne ministrikandidaatidega kohtumist mõne kandidaadi suhtes oli, teab ta nüüd, et nendel kahtlustel polnud alust ning ta kinnitab kolmapäeval uue vabariigi valitsuse koosseisu ametisse.

Kaljulaid kohtus kuue ministrikandidaadiga - Mart Järviku, Rene Koka, Marti Kuusiku ja Mart Helmega EKREst ning Riina Solmani ja Urmas Reinsaluga Isamaast. Kaljulaidi sõnul tahtis ta kohtuda nende ministrikandidaatidega, kelle seisukohtadega oma vastutusvaldkonnas polnud ta kursis või kelle väljaütlemised meedias olid tekitanud arusaamatust. "Rääkisime nendega retoorikast, mis on ühiskonda ärevuses hoidnud; rääkisime väärtustest, mis on meile kallid ja mis on kirjas meie põhiseaduses," ütles president.

Kaljulaidi sõnul mõistab ta muret ja hirme, mis on ühiskonnas ka peale seda, kui tema on veendunud ministrikandidaatide sobivuses. Ministrite ülesandeks pole mitte seista oma valijate eest, vaid olla kogu Eesti eestkõnelejaks, märkis ta.

Kaljulaidi sõnul on põhiseadus kirjas riigipea tegutsemisruum valitsuse ametisse nimetamisel, kuid on alasid, mis on jäänud kirjeldamata. "Me ei peaks kartma sisustada pimedaid nurgataguseid pretsedentidega, sest ainult nii saame aru, millised on kellegi volitused," ütles ta.

Kaljulaid konsulteeris enda ka sõnul õigusekspertidega, et teada saada, millised on riigipea õigused ja võimalused jätta mõni ministrikandidaat valitsusse nimetamata. "Kui üldse, siis on riigipeal õigus jätta mõni valitsuse liige ametisse nimetamata juhul, kui selgub, et ta on ohuks riiklikule julgeolekule või põhiseaduslikule korrale," ütles president.

Et kõiki mureid ja hirme enne valitsuse ametisse asumist hajutada, toimub kolmapäeval enne valitsuse ametusse nimetamist veel üks pressikonverents, kus presidendi kõrval vastavad küsimustele ka kolme erakonna juhid. "Oleme kokku leppinud kolme valitsuse moodustava erakonna esimehega, et homme (kolmapäeval), enne kui ma kinnitan valitsuse ametisse, astuvad nemad kolmekesi koos minuga veel kord ajakirjanike ette, et anda ühiskonnale seda kindlust," ütles Kaljulaid.

Küsimusele, kuidas suhtub president EKRE väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaadi Marti Kuusiku jääknähtude juhtumisse, vastas Kaljulaid, et see on küsimus EKRE-le, peaministrile ning et see ei ole küsimus presidendile ega puutu ministriametisse nimetamisse.

Kaljulaidi sõnul oli tema jaoks kõige murettekitavam hoopis siseministri kandidaat Mart Helme süüdistused, et "süvariik" rahastas Tallinna lauluväljakul toimunud "Kõigi Eestis Laulu" kontserti.

"Seesama teema oli minu jaoks kõige murettekitavam, kui siseminister arvab, et meie riigis õiguskaitseorganid ja politsei ja kaitsepolitsei ei täida seadusi. Minu arvates pole see sobilik ja sellisel viisil ei oleks mul olnud veendumust, et need asutused saavad oma tööd hästi teha," ütles president. "Ma proovisin vestluses aru saada, kas minister võiks sekkuda mõnda algatatud uurimisse ja minister (Mart Helme – toim.) ütles ei – kohus otsustab, õigusorganid on sõltumatud, politsei on sõltumatu. Seeläbi said need kahtlused hajutatud."

BNS-i küsimusele, et mis saab siis, kui mõni minister hakkab vastupidiselt lubadusele väga jõulist retoorikat kasutama, vastas Kaljulaid, et sellega on lood lihtsad. "Selles osas on asjad meil lihtsad ja seda on juhtunud korduvalt, et ministrid on pidanud oma sõnakasutuse pärast tagasi astuma," ütles ta.