President nentis, et kui vanasti oli tavaks sada kriitikavaba päeva, siis sel sajandil pole see enam nii olnud ega vist peakski. Selle asemel kutsus ta kõiki üles vähendama kurje sõnu.

"Kutsun täna siin seda valitsust ametisse nimetades võtma sada vihavaba päeva. Kutsun üles poliitikuid, kutsun üles kõiki, kes harjunud kas internetis, tänaval või muul moel viha ja mõistmatust külvama. Ma usun, et see on võimalik. Ma tahan uskuda Eestisse, kus ka selle saja päeva möödudes on meil tee edasi. Tee Eestile, kus on vähem viha ja hirmu," ütles Kaljulaid.

Kaljulaid kordas oma kolme nädala eest riigikogu avaistungil öeldud mõtet, et Eesti demokraatia pole kriisis, küll aga valitseb väärtuste kriis. "Meie valimised olid ausad ja läbipaistvad, ning iga valitsus, mida toetab riigikogu enamus, on legitiimne ja esindab rahva tahet. Aga väärtuste kriisi näitab kasvõi fakt, et me täna neljakesi siin Eesti inimeste ees seisame – veel enne, kui saan alla kirjutada otsusele, millega valitsuse ametisse nimetan," ütles riigipea.

Riigipea rõhutas , et vabariigi valitsus ei seisa mitte ainult nende kolmesaja tuhande inimese eest, kes koalitsioonierakondi toetasid, vaid kõigi Eesti inimeste eest, sõltumata soost, elukutsest, vanusest, nahavärvist, kodusest keelest, maailmavaatest, seksuaalsest sättumusest või mõnest muust tegurist.

Avalduse tegemise järel allkirjastas president Kaljulaid otsuse, millega kinnitas peaministrikandidaadi Jüri Ratase esitatud valitsuse ametisse.

Teadaolevalt annavad uue valitsuse ministrid riigikogu eest ametivande 29. aprillil.