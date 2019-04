Aivar Hundimägi: ehk on Eestis õige aeg vaba ajakirjanduse MTÜ-ks

Hundimägi nentis saates, et viimase aja juhtumid, kui ajakirjanikud on sunnitud lahkuma toimetustest, sest nende kriitiline toon või sõnakasutus pole meeldinud kas peatoimetajatele, juhatusele või omanikele, paneb ajakirjanikud väga ebameeldiva valiku ette.

"On oht enesetsensuurile, kui ajakirjanikud hakkavad vältima mingeid teemasid kartuses, et nende ametikoht satub ohtu. Ja häda on selles, kui vaatame, kuidas Eesti meediaturg on jagunenud, et väga palju sul tööväljavaateid ei ole," rääkis Hundimägi.

"Kui sa tahad ajakirjanikuna töötada, siis ei ole sa otsustes-valikutes päris vaba. Sa ei saa alati selga sirgu lüüa. Oht, mis süveneb, on, et lõpuks lüüakse käega ajakirjanike poolt mingitele ilmingule ja ollaksegi diplomaatilisem oma väljendustes ja ei olda enam nii kriitiline."

Hundimägi tegi seejärel üleskutse ettevõtjatele: äkki on Eestis aeg küps teha mittetulundusühingu tüüpi meediaväljaanne – mujal maailmas on olemas fondid, mis toetavad uurivat ajakirjandust.

"Eesmärgiks on sõltumatus, ajakirjandusvabadus ja omanikud ei sekku üldse. Isegi Lätis on näide, kus on sellised asjad õnnestunud. Kui siin idufirmad ja Bolt pakkusid Baltika koondatud õmblejatele, et tulge ja pakume väljaõpet, siis ehk võiks seltskond vabameelsemaid ettevõtjaid panna rahad kokku ja öelda, et on olemas üks väljaanne ja meie toetame seda, ja ajakirjanikud, kes satuvad mujal meediaväljaannetes surve alla, siis see on vaba koht - tulge, tehke oma vaba ajakirjandust edasi," rääkis Hundimägi.