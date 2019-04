Raadio 2 peatoimetaja: Ahto Lobjakat ei vallandatud

"Ma ei vallandanud Ahto Lobjakat. Ahto juhib saadet "Olukorrast riigis" hooaja lõpuni, tema viimane show on eetris 2. juunil. Ahto teist saadet "Achtung! Lobjakas" vastavalt mullusele kokkuleppele saabuvaks suveks planeeritud ei olnud," selgitas Rajasaare.

Ta lisas, et Lobjakas on juhtinud "Olukorrast riigis" saadet neli aastat ilma pikemate pausideta.

"Rääkisin temaga eile suvest, võimalikust puhkusest. Väljendasin talle oma toetust pingelisel ajal, kus ta on pidanud elama pideva rünnaku all. Ahto otsus oli juhtida saadet hooaja lõpuni ja seejärel mitte pelgalt puhata, vaid lõpetada. Miks on see otsus selline, saab kommenteerida tema. Mul on väga hea meel, et Ahto Raadio 2-s nii pikalt oli. Ta on terav, särav ja vaimukas saatejuht," rääkis Rajasaare.

Reedel kirjutas mitu väljaannet, et Raadio 2 vallandas Ahto Lobjakase ning et selle põhjus võib olla Lobjakase terav sõnakasutus EKRE suunal.