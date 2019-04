Roose: ohtu ajakirjandusvabadusele ERR-is ei ole ega tule

"Ajakirjandusvabaduse teema tõusetumine neil päevil vajab ERR-i töö ja põhimõtete veelkordset selgitamist. Loomulikult hoiab ERR-i juhatus end kursis meie programmide tegevusega, ent ühe või teise programmi kujundamine, sh saatejuhtide valimine on iga peatoimetaja kätes. Valimistejärgsed ajad on pinge pannud peale paljudele meie töötajatele, aga see ei vähenda kriitika või sõnavabaduse osatähtsust igapäeva töös. ERR peab jätkuvalt oluliseks päevakajaliste teemade kriitilist analüüsi ja sellekohaseid saateid leiab edaspidi nii Raadio 2-st kui ka teistest programmidest.

Ahto Lobjaka otsus saate juhtimine lõpetada on tulnud isiklikust soovist. Juhatus on hoidnud end kursis päringute ja tagasisidega, mis erinevatele saadetele eetrijärgselt on laekunud, kuid arutelu ja analüüs ongi osa ajakirjandusest ja igapäevasest tööprotsessist. Sellega on tegelenud eeskätt ajakirjanduseetika nõunik ja programmide vastutavad toimetajad. Hinnanguid ERRi tegevusele tuleb anda kõikide meie saadete põhjal, mitte taandades ajakirjandusvabaduse ohustamist ühe inimese lahkumisele või tööle võtmisele. Ajakirjandusvabadus ei ole peenraha, millega ERR-is kaubeldakse.

Kuid veelkord - ohtu ajakirjandusvabadusele või ajakirjanduslikule sõltumatusele vähemalt avalik-õiguslikus ringhäälingus ei ole ega tule. Mõistame avaliku elu liidrite kõrgendatud huvi meie töö vastu, kuid ERR-i juhatuse esimehena võin vaid uuesti kinnitada, et mina usaldan meie toimetuste ja programmide juhte ning ei sea kuidagi kahtluse alla nende poolt ellu viidavat toimetuspoliitikat."

Toomas Sildami pikemat usutlust rahvusringhäälingu juhatuse esimehega saab lugeda esmaspäeval ERR-i portaalist.