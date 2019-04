Päästeamet kogub aegunud signaalrakette

Laupäevasel purjekate vettelaskmise päeval oli Kalevi jahtklubi sadamas kohal ka päästeameti demineerimiskeskus. Et kui juba veesõidukeid hooajaks korda seatakse, siis ehk toob mõni laevaomanik ekspertide hoole alla ka vanad signaalraketid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Otsese tõuke taolise kampaania korraldamiseks andis aasta esimesel päeval toimunud Nurmiko kasvuhoonete põleng, mis sai alguse justnimelt signaalraketist. Ilutulestiku- ja signaalraketil on oluline vahe.

Põhja-Eesti pommigrupi juhataja Raido Taalmann ütles, et ilutulestiku rakett erineb signaalraketist selle poolest, et sellel ei ole säilimisaega. "Kui ta on töökorras, ilusasti hoitud, siis võib seda kasutada 10-15-aastat kindlasti. Ilutulestiku rakett lendab taevasse ja põlemise aeg on hästi lühike. Kui võtta signaalrakett, siis selle põlemise aeg on oluliselt pikem, ta peab kaua põlema, minuti kindlasti, langevarjuga on nad just selleks, et ta jõuaks märku anda, muidu ei ole tast tolku," rääkis Taalmann.

Signaalraketi kasutamine lõbu pärast, ehk siis ilutulestiku pähe on seadusega keelatud, sest lisaks suurele tuleohule, mida maas põlev signaalrakett nedast kujutab, võib tagajärjeks olla ka valeväljakutse.

"Võtame hästi lihtsa näite. Kui lasta vale rakett, vales ajas, vales kohas, lihtsalt selleks, et kasutame teda ilutulestikuna ja keegi samal ajal üritab lasta hädaabiraketti, siis võib juhtuda, et kõik päästejõud tegelevad valehädaabiga, otsivad õnnetuses olijad, keda seal tegelikult ei ole, siis õige kannatanu ootab abi ja seda ei tule," sõnas Taalmann.

Päästeameti kogub aegunud pürotehnikat Pirita jahtklubi sadamas veel ka esimesel ja neljandal mail.