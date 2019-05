Päästeamet teeb probleemsetes kohtades lõkkepatrulle

Hoolimata sellest, et tuleohtlik aeg kuulutati üle Eesti välja juba aprilli alguses, on päästjad viimase kuu jooksul pidanud reageerima enam kui 20 metsa- ja maastikupõlengule päevas. Et inimesi hooletu lõkketegmise eest hoiatada, käivad päästjad probleemsetes piirkondades regulaarselt lõkkepatrullis.

Tallinna Nõmme päästekomando meeskond ei sõitnud kolmapäeval Männikule väljakutse tõttu, vaid patrullima. Nimelt kipuvad inimesed seal tuleohtlikul ajal lõket tegema selleks mitte ettenähtud kohas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eemalt märkasidki päästjad üle karjäärijärve tõusmas suitsu. Kohale jõudes avastasid nad seltskonna grillimas, kuid lõket seal ei olnud.

Komando rühmapealik Holger Enok andis seltskonna teadlikkusele metsas grillimisest hea hinnangu.

"Inimestel on ilusasti - kui siit vaadata - tulekustutusvahendiks võetud vesi kaasa. Tehakse grilli peal ehk siis söed ei satu ka otse maapinnale," rääkis Enok.

Et asi oleks veel ohutum, andsid päästjad soovituse panna järgmine kord grilli liiva peale.

"No esmalt oli hirmus, et tulevad ja teevad trahvi. Aga kui tulid ja selgitasid, et jah, te olete tublid, teil on siin kõik ettekirjutuste kohaselt, et teil on kõik nii nagu peab, siis oli isegi väga meeldiv," rääkis Vera.

Paraku ei ole aga kõik inimesed metsa all nii vastutustundlikud - seda näitab statistika, aga ka Männiku kant.

Aprillikuu jooksul pidid päästjad üle Eesti kustutama keskmiselt 21 metsa- ja maastikupõlengut tööpäevadel ja 28 puhkepäevadel. Männiku karjääris piiratud alal on näha samuti kümmekonda lõkketegemise kohta seal, kus neid olema ei peaks.

"Sädeme lend, mets lähedal, kuiv aeg - kõik see kooslus võib siiski tekitada meie jaoks kohe metsatulekahju. Seda piirkonda on siin aegade jooksul mitmed metsatulekahjud räsinud," tõdes Enok.

Et tegemist on tõsise asjaga, näitas Nõmme päästekomando päev. Enoki sõnul on neil piirkonnas kolmapäeval olnud juba mitmeid väljakutseid. Üks neist oligi seotud grillimisega.

"Paar tundi tagasi oli. Inimesed olid grillinud ja lihtsalt oma grillist söed kallanud maha, süttis kulu. Õnneks pealtnägijad alustasid kiiresti kustutamisega ja põhimõtteliselt garaažist jäi puudu sentimeetrid," rääkis Enok.

Tema sõnul pole patrullimise eesmärk keelata inimestel metsas liikumine või ka tule tegemine.

"RMK-l on spetsiaalselt ettevalmistatud kohad, mis on ohutus kauguses. Leitavad on nad RMK kodulehelt. Ja veendudes, et kõik on kohapeal ka tuleohutu, siis miks mitte, tehke," ütles Enok.

Samal ajal jätkab päästeamet ka lõkkepatrullidega.