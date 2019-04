Tehnikaülikooli arhitektuuriõppe korraldamise õigus oleks selle aasta lõpus lõppenud ning arhitektuuri ja urbanistika akadeemia juhataja Kimmo Lylykangase sõnul on äsjane otsus ja tähtajatu õigus neile suur tunnustus ning ühtlasi ka kinnitus, et akadeemia arhitektuuriõpe on kvaliteetne ja jätkusuutlik.

Lylykangas rääkis, et tehnikaülikooli arhitektuuri viieaastane õppekava on tehnilise kallakuga, mis tähendab, et lisaks kunstilisele mõõtmele arvestatakse sotsiaalsete, majanduslike, keskkonna ja insenertehniliste arengutega.

"Kaasaegne arhitektuur ei põhine enam pelgalt visuaalsel kujutisel, vaid see peab konkreetses keskkonnas toimima ja vastama seejuures ka kõikidele energiatõhususe, keskkonnahoiu ja muudele tehnilistele nõudmistele, millest paljud on paika pandud Euroopa Liidu poolt," selgitas ta.

Lylykanga sõnul on tähtis, et tulevased arhitektid omandavad arhitektuuri õppekaval sisulised teadmised hoonetest kui kompleksetest tehnilistest süsteemidest ning on võimelised konkureerima maailma tipparhitektidega.

Ta lisas, et tulevasi arhitekte võiks motiveerida ka äsja akadeemia poolt välja kuulutatud Irina Raua nimeline tunnustusstipendium suuruses 800 eurot, mis antakse välja kord aastas ühele arhitektuuri magistritööle.

Viieaastase arhitektuuri õppekava lõpetaja omandab magistrikraadi ning arhitekti seitsmenda kutsetaseme. Õpingud koonduvad kolme stuudio ja lõpukursustel kahe süvendatud meistriklassi ümber.

Elamute projekteerimise stuudio erialaprojekte toetavad tehnilised erialaained nagu puit -ja kivikonstruktsioonid, tehnosüsteemid, välistrassid jt. Ühiskondlike hoonete projekteerimise stuudio erialaprojekte toetavad teras- ja betoonkonstruktsioonide, ehitusakustika, energiatõhususe, sisekliima jt erialaained.

Linnaehituse projektide stuudio erialaprojekte toetavad linnaplaneerimise teooriad ja 21. sajandi linnaehituse arengusuunad, linna- ja eluasemesotsioloogia, ehitusõigus, vertikaalplaneerimine, sotsioloogilised juhtumiuuringud, keskkonnapoliitika, liiklus jt erialaained.

Otsuse anda tehnikaülikoolile tähtajatult õigus arhitektuuri õpetada tegi Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri juurde kuuluv kõrghariduse hindamisnõukogu.