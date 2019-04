Bolton arutas Rootsi välisministriga transatlantilist julgeolekut

"Täna toimusid suurepärased läbirääkimised Rootsi välisministri M. Wallströmiga transatlantilise ja globaalse julgeoleku, Arktika ja telekommunikatsiooni julgeoleku teemadel," kirjutas Bolton oma Twitteri kontol.

"Rõõm omada sellist tugevat partnerit Rootsis," rõhutas ta.

Excellent discussion with Sweden's Foreign Minister Margot Wallstrom today on transatlantic and global security, the Arctic, and telecommunications security. Glad to have such a strong partner in Sweden. pic.twitter.com/nuu1UAcwYt