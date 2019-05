USA ja Vene välisminister pidasid Arktika foorumi kõrvalt kõnelusi

Pompeo ütles hiljem ajakirjanikele, et ta väljendas Lavrovile muret seoses Venemaa sekkumiga USA valimistesse. Pompeo sõnul on selline sekkumine "vastuvõetamatu ja me teeme kõik võimaliku, et seda takistada".

USA välisministri sõnul oli tal Lavroviga "hea jutuajamine", mille käigus arutati laia teemaderingi. Ta möönis, et poolte seisukohad paljudes teemades ei lange kokku, kuid on soov püüda teha koostööd neis valdkondades, kus see on võimalik.

Lavrov ütles omakorda ajakirjanikele, et kõnelused Pompeoga olid konstruktiivsed ning nad arutasid regionaalküsimusi, rahvusvahelisi suhteid üldiselt ja teemasid, mis on seotud strateegilise stabiilsusega.

Pompeo taunis Venemaa ja Hiina agressiivset käitumist Arktikas

USA tugevdab kohalolekut Arktikas, et hoida kontrolli all Hiina ja Venemaa "agressiivset käitumist" ressursirikkas piirkonnas, ütles esmaspäeval USA välisminister Mike Pompeo.

Pompeo lausus enne Soomes toimuvaid kaheksa Arktika riigi kõnelusi, et piirkonna maavarade- ja kaladerohkus on teinud sellest globaalse võimuvõitluse ja konkurentsi areeni.

"See, et Arktika on metsiku loodusega paik, ei tähenda, et sellest peaks saama seadusetuse paik," ütles välisminister.

Ta mõistis hukka Arktika nõukogus vaatlejastaatusega Hiina katsed esitleda end "Arktika-lähedase" riigina. Pompeo viitas Pentagoni kartusele, et Hiina üritab luua Arktikas püsivat sõjalist kohalolekut, saates muu hulgas sinna tuumarünnakute heidutamiseks allveelaevad.

"On vaid Arktika riigid ja Arktika-välised riigid. Kolmandat kategooriat pole ning vastupidise väitmine annab Hiinale täpselt mitte midagi," lausus Pompeo. Ta rõhutas, et Hiina tegemisi piirkonnas jälgitakse pingsalt.

"Hiina agressiivne käitumine mujal annab aimu sellest, kuidas ta Arktikat kohtleb," lisas ta.

"Kas me soovime, et Põhja-Jäämeri muutuks uueks Lõuna-Hiina mereks, mida iseloomustab militariseeritus ja erinevad territoriaalnõudmised?" küsis ta.

Pompeo kritiseeris ka Venemaa sammei regiooni läbivatel uutel ja kiirematel kaubandusteedel, mis on muutumas jäävabaks.

"Kirdeväilas Moskva juba nõuab seadusvastaselt, et teised riigid paluksid läbimisluba ja välisriikide laevade pardal oleksid Vene merepiloodid. Lisaks ähvardab ta sõjalise jõuga nad põhja lasta, kui nad ei allu," lisas Pompeo.

"Need provokatiivsed sammud on osa Venemaa agressiivse käitumise mustrist Arktikas."

Pompeo sõnul kavatseb USA tugevdada oma julgeolekualast ja diplomaatilist kohalolekut Arktikas. Osaliselt tehakse seda sõjaväeõppuste ja suurema sõjalise kohalolekuga ning USA jäämurdjate laevastiku ülesehitamisega.

Minister: Venezuela on valmis USA mis tahes rünnakuks

Venezuela president Nicolas Maduro on valmis tagasi lööma mis tahes USA rünnakut, ütles Moskvas visiidil viibiv Venezuela välisminister Jorge Arreaza esmaspäeval pärast kohtumist Vene välisministri Sergei Lavroviga.

"Oleme valmis kõigiks stsenaariumideks. Esimene on diplomaatia, dialoog, rahu," ütles Arreaza pressikonverentsil. "Ent kui Washington valib sõjalise tee, siis on meil relvajõud, rahvas, rahvuskaart, kes ei ole võimelised üksnes vastu panema ja võitlema, vaid ka võitma."

Lavrov on kutsunud Ühendriike "loobuma oma vastutustundetutest plaanidest" Venezuelas.