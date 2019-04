Linnajuhtidest on kõrgeim palk Tallinna linnapeal

Taavi Aasa põhipalgaks oli märgitud 5288 eurot, 11. aprillist on aga Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Urmas Klaasi põhipalk on 4500 eurot ja Jantšenko põhipalk 4320 eurot kuus. Ainsana nendest on põhipalk tõusnud Jantšenkol, kellel see mullu oli 4000 eurot.

Kohalike omavalitsuste ametnike seas on aga kõrgeim palk hoopiski linnasekretär Toomas Sepal, kelle kuupalk on 5650 eurot. Talle järgnevad Tallinna linnavalitsuse finantsdirektor Katrin Kendra, kelle kuupalk on 5550 eurot ja Tallinna linnavolikogu esimees, kelle kuupalk on 5288 eurot. 1. aprillil oli linnavolikogu esimees veel Mihhail Kõlvart, 18. aprillist on sellel kohal Tiit Terik.

Tallinna abilinnapead saavad kõik kuus 4220 eurot. Tartu abilinnapeade põhipalk 4000 eurot kuus.

Vallavanematest saavad kõrgeimat põhipalka Saku vallavanem Marti Rehemaa ja Saue vallavanem Andres Laisk, mõlemal 4000 eurot kuus. Viimsi vallavanem Laine Randjärv saab 3840 eurot kuus.