Alampalga tõus kergitaks mitmete omavalitsusjuhtide töötasusid

Kohla-Järve linnajuhtide palk on alampalgaga seotuse tõttu kasvanud viimastel aastatel jõudsalt. Samamoodi on alampalgaga seotud ka Rakvere linnajuhtide töötasud. Kui esimene on sellisest töötasu skeemist loobumas, siis Rakveres pole asja arutatud.

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko ja volikogu esimees Riina Ivanova on ühed kõrgemini tasustatud omavalitsusjuhid Eestis. Tänavu teenivad nad 4320 eurot kuus. Võrreldes möödunud aastaga kasvas nende töötasu tänavu kolmandiku võrra. Veel aasta varem kasvas nende palk samuti, nii tegi nende töötasu 13 kuu peale kokku 44-protsendilise tõusu, kasvades kokku 1320 euro võrra. Varem olid nii linnapea kui ka volikogu esimehe töötasud fikseeritud 3000 eurole.

See sai võimalikuks seetõttu, et kaks aastat tagasi, pärast kohalikke valimisi, sidus Kohtla-Järve linnavolikogu oma kõrgemate linnajuhtide palga alampalga koefitsiendiga: linnapea ja volikogu esimehe töötasu on kaheksa Eesti alampalka ning abilinnapeade töötasu seitse Eesti alampalka. Seega iga kord, kui Eestis tõstetakse alampalka, tõuseb ka Kohtla-Järve linnajuhtide palk.

Praegu on taas käsil alampalga läbirääkimised. Tööandjate ja ametiühingute kokkuleppe järgi võiks alampalk tõusta uuest aastast 38 euro võrra ehk tänavuselt 540 eurolt 578 euroni. Seega kasvaksid ka Kohtla-Järve linnajuhtide palgad taas: linnapeal ja volikogu esimehel 4624 euroni ning abilinnapeadel 4046 euroni.

Siiski seda tõenäoliselt ei juhtu, sest Kohtla-Järvel on opositsiooni eestvedamisel ka koalitsioonis jõutud viimaks arusaamani, et nii tempokas palgatõus on linnaeelarvele väga kurnav: järgmisel aastal neelaks palgatõus täiendavalt üle 30 000 euro. Seetõttu on veel oktoobris plaanis kaks aastat kehtinud kord volikogus lõpetada ja linnajuhtide töötasu alampalgast lahti siduda.

Ent Kohtla-Järve pole ainus omavalitsus, kus juhtide töötasu on seotud alampalgaga. Näiteks Rakveres teenivad linnapea ja volikogu esimees 6,69-kordset alampalka ning abilinnapead 5,91-kordset alampalka. Seega on nende töötasud tänavu vastavalt 3613 ja 3191 eurot.

Rakveres vahetus just sel nädalal linnavõim, nii et hetkel pole linnal linnapeadki. Eelmisel nädalal avaldas volikogu reformierakondlasest linnapeale Marko Tormile umbusaldust ning Reformierakonna, Isamaa ja Keskerakonna võimuliit lagunes. Teisipäeval sõlmisid uue koalitsioonilepingu Keskerakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond, linnapeakandidaat on Keskerakonna liige Triin Varek, kes hetkel tegutseb linnapea asendajana.

Triin Varek vastas ERR-ile napilt, et Rakvere uus koalitsioon ei ole linnajuhtide töötasu teemat arutanud ning uusi linnajuhte pole veel ka valitud.

Seega on tõenäoline, et Rakvere linnajuhid saavadki uuest aastast alampalga tõstmise tõttu ka kõrgema töötasu.

Võrdluseks: kõige kõrgema palgaga Eestis on Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kes teenib põhipalka 5288 eurot. Tartu linnapea Urmas Klaasi põhipalk on 4500 eurot. Tallinna abilinnapead teenivad 4220 eurot kuus, Tartu abilinnapeade põhipalk on 4000 eurot kuus.

Vallavanematest saavad kõrgeimat põhipalka Saku vallavanem Marti Rehemaa ja Saue vallavanem Andres Laisk, mõlemal 4000 eurot kuus. Viimsi vallavanem Laine Randjärv saab 3840 eurot kuus.