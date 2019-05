KUMU kunstimuuseumis avatakse neljapäeval Eesti räppari Tommy Cashi ja USA moelooja Rick Ownsi ühisnäitus "Tommy Cash ja Rick Owens. Süütud ja neetud". Kes aga on see Ameerika moedisainer, kes on teinud koostööd mitmete Eesti muusikutega?