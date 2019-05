Ametnike palgad kasvasid 2018. aastal võrreldes eelnenud aastaga 10,7 protsenti ja keskmine kuu kogupalk oli neil mullu 1754 eurot. Üldiseks palgakasvuks said riigiasutused eelmisel aastal palgafondi 2,5 protsenti lisaraha, kuid rahandusministeeriumi andmetel on palgakasvu mõjutanud ka see, et eelmisel aastal suurendati siseturvalisuse valdkonna osa töötajate palgafondi.

Ministeeriumide keskmine põhipalk oli selle aasta 1. aprilli seisuga 2282 eurot, see summa ei sisalda aga muutuvpalka, mille hulka arvatakse ametnikule makstud tulemuspalk, preemia ja lisatasu täiendavate tööülesannete eest. Mullune keskmine, kus arvesse on võetud ka muutuvpalka, oli 2433 eurot.

Riigiametites ja inspektsioonides on keskmine märksa madalam: eelmise aasta kogupalga keskmine oli 1557 eurot.

Kõrgeim mullune keskmine kogupalk oli riigiametitest põhiseaduslikes institutsioonides ja riigikantseleis - 2758 eurot. Prokuratuuri ja kohtute keskmine jäi 2053 euro juurde, riigi hallatavate asutuste nagu sisekaitseakadeemia ja riikliku lepitaja kantselei keskmine oli 1994 eurot.

Tallinna linnavalitsuses teeniti 2018. aastal keskmiselt 1820 eurot kuus, Tartu linnavalitsuses 1676 eurot, Narva linnavalitsuses 1636 eurot ning Pärnu linnavalitsuses 1289 eurot. Enim kasvasid palgad Tartu ja Narva linnavalitsuses, vastavalt 13,9 ja 13,4 protsenti võrreldes 2017. aastaga.

Muutuvpalga osakaal kogupalgast oli riigi ametiasutustes eelmisel aastal 5,8 protsenti, kohalike omavalitsuste ametiasutustes 5,7 protsenti.

Eestis töötab avalikus sektoris üle 132 000 inimese

Eestis töötas 2018. aastal avalikus sektoris 132 415 inimest, neist valitsussektoris üle 116 000 ja muus avalikus sektoris üle 16 000.

Valitsussektori töötajatest ligi 53 400 töötas keskvalitsuses ehk riigiametites, riigikantseleis, riigi asutatud sihtasutustes, avalik-õiguslikes asutustes, riigi äriühingutes ja mittetulundusühingutes.

Ligi 62 000 valitsussektori töötajat olid rakendatud kohalikes omavalitsustes, nende asutatud sihtasutustes, äriühingutes ja mittetulundusühingutes. Lisaks töötas 1002 inimest sotsiaalkindlustusfondides, mis samuti kuuluvad valitsussektori alla.

Muu avaliku sektori 16 190 töötajast enamik töötas äriühingutes ja tulundusasutustes.