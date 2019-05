Raadio 2 mängib sünnipäeva tähistamiseks viimase 26 aasta hitte

Kolmapäeval täitub 15 aastat Eesti liitumisest Euroopa Liiduga. Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Matti Maasikas ütles, et juba ühendusse astumisest peale on Eesti mõistnud, et kui me aitame liidul tugevamaks saada, siis aitab see ka meid.