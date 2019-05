Tallinna koolinoortel vanuses 13–19-aastat on valikus rohkem kui 50 rühma nii Tallinnas kui mujal Eestis - kokku on pakkuda ligi tuhat malevakohta.

SA Õpilasmalev juhataja Ott Väli sõnul on malevaperel hea meel, et jätkuvalt on Eestimaal tööandjaid, kes mõistavad malevakogemuse tähtsust.

"Ühelt poolt saavad tööandjad oma ettevõtmisse abiks töökäed, kuid läbi selle annavad tohutu panuse noorte arengusse ja ühiskondlike trendide muutmisse. Trend on kahjuks selline, et tänased noored on justkui vaikimisi pandud õppima, mängima ja huvialadega tegelema, mis kõik on suures osas tubased tegevused – kuni ülikool lõpetatud," sõnas Väli.

"Siis alles hakatakse neid reaalselt väärtuste loomise protsessi kaasama ehk tööturul aktsepteerima. See hetk on aga natuke hilja, sest sinnamaani on noorte elus olnud väga vähe liikumist, käelisi oskusi arendavat tegevust ning töökasvatust. Viibinud esimesest võimalusest tulenevad mitmed hilisemad probleemid tööturul," märkis ta.

Suurimaks tööandjaks õpilasmaleva rühmadele on ka sel aastal Tallinna linnaosad, kes pakuvad põhikooli vanuseastme noortele heakorratöid. Lisaks on koostöö umbes 40 eraettevõttega, kellest suurimaks tööandjaks Circle K Eesti AS, kes palkab suvel ligi sada malevlast.

Kui varasemalt oli palju marjakorjamise tööd, siis nüüd on hakanud domineerima heakorratööd. Näiteks sel aastal mõisates, suurtaludes ja turismiettevõtete juures. Lisandunud on malevlaste kaasamine suve suursündmuste ettevalmistusse ja teenindusse. Looduslähedasem tegevus on sel aastal kindlasti soode taastamine koos Eestimaa Looduse Fondiga.

Malevarühmade nimekirjaga ja üksikasjadega saab tutvuda SA Õpilasmalev kodulehel http://www.malev.ee. SA Õpilasmalev tuletab meelde, et registreerimine käib kiiruse põhimõttel ehk kes ees, see sees. Seetõttu tasub noortel eelnevalt endale otsida sobiv rühm ja ka varuvariandid. Samuti olla valmis täitma motivatsiooniküsimustikku.

Kõikide registreerunute andmed salvestuvad SA Õpilasmalev andmebaasis. Kui isegi juhtub, et kohe soovitud rühma ei pääsenud, siis kohtade vabanemise korral võetakse ühendust.