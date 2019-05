Kindral Tod Wolters sai NATO Euroopa liitlasvägede uueks ülemjuhatajaks

Alliansi peasekretär Jens Stoltenberg tunnustas Euroopa liitlasvägede ülemjuhatust pikaajalise panuse eest Euro-Atlandi kaitsesse ja julgeolekusse, teatas NATO enda veebilehel.

"Seitse aastakümmet on NATO kaitsnud eluviisi ja seda toetavaid väärtusi: vabadust, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid. See teeb SACEUR-i töö üheks keerulisemaks - ja kõige tähtsamaks - sõjaliseks positsiooniks maailmas," ütles Stoltenberg reedel Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja vahetumise tseremoonial Belgias.

Kindral Tod Wolters sai kindral Curtis M. Scaparrotti järel 19. NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhatajaks.

"Need, kes on olnud SACEUR-i kohal, on juhtinud meie alliansi läbi külma sõja, heidutades Nõukogude Liitu. Nad lõpetasid julmad sõjad Balkanil, aitasid alistada al-Qaeda Afganistani ja levitasid vabadust ja demokraatiat Euroopa riikides," kõneles Stoltenberg.

Peasekretär ütles, et Scaparrotti juhtimine ja visioon on olnud alliansi tugevdamisel kriitilise tähtsusega.

"Kuid nüüd on aeg anda taktikepp kindral Woltersile," ütles Stoltenberg, lisades, et Woltersi ülesanne on tagada NATO 29 liikmesriigi turvalisus ja julgeolek ning seista vastu praegustele väljakutsetele ja uutele ohtudele.

"Ma tean, et te jätkate samal tipptasemel nagu te olete oma karjääri vältel tuntuks saanud," ütles peasekretär.