NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja ja USA kindral Alexus Grynkewich ütles, et Venemaa sõdurid ja juhtkond peaksid teadma, et katse Balti riike rünnata kukuks läbi

Grynkewichi sõnul on tema töö Euroopa liitlasvägede ülemjuhatajana tagada, et Venemaa rünnakut ei toimuks ja et Venemaa mõistaks, et sellise stsenaariumi korral nad edu ei saavuta.

"Ja kuna nad teavad, et edu ei tule, ei riski nad millegi sellise algatamisega," ütles NATO kindral.

"Ma arvan, et te teate, et Venemaa ei otsi konflikti NATO-ga. Nad mõistavad, et me oleme kaitseliit ja et meil on mitmeid asümmeetrilisi eeliseid, millega nad lihtsalt ei suuda konkureerida," ütles Grynkewich pressikonverentsil Berliini lennundusnäitusel.

Grynkewich vältis ennustamist, kuidas olukord Venemaa ja Ukraina sõja rindejoonel areneb. USA kindrali sõnul tegutsevad Ukraina relvajõud üsna hästi.

"Kui venelased ründavad, siis nad vaevu edenevad. Ja sellega kaasnevad Venemaale uskumatud kaotused," lisas kindral.

"Rindejoon on suhteliselt stabiilne ja Ukraina relvajõud on ise teinud mõningaid edusamme," märkis Grynkewich, juhtides samas tähelepanu Kiievi uuendustele lahinguväljal ja droonide kasutamisele.