Narkootikumidesse ülirangelt suhtuvas Hiinas on puhkenud tööstuskanepi kasvatamise buum, kirjutab ajaleht New York Times (NYT).

Ligi pool kogu maailma tööstuses kasutatavast kanepist tuleb Hiinast, ehkki kanepi müümise eest võidakse seal surma mõista.

New York Times'i andmetel on nõudmine kanepi järele toonud hädavajalikke investeeringuid eeskätt Lõuna-Hiina Yunnani maakonda, kus kliima soosib kanepi viljelemist.

Economist kirjutab, et uimastikanepi legaliseerimine Kanadas ja mõnes USA osariigis on andnud tõuke tööstuskanepi tootmisele. Eriti järsult on tõusnud nõudmine seemnete, lehtede ja õite järele.

Hiina Hanma Investment Groupi juhi Tan Xini sõnul on valdkond väga perspektiivikas, vahendab NYT.

Hanma tütarfirma Hempsoul juhataja Tian Wei sõnul võib põllumees teenida poole hektari suuruselt kanepikasvatuselt 260 eurot. See on palju rohkem kui sama suurelt rapsi- või linapõllult.

Kanepist saadavat kannabioidi (CBD) kasutatakse ka õlides, aerosoolides, palsamites ja kosmeetikas. NYT andmetel on kannabioidi kasutamine Hiinas keelatud.

Mõnuaine peamine psühhoaktiivne komponent tetrahüdrokannabinool THC on paljudest tööstuskanepi liikidest pea täielikult kõrvaldatud.

Veel mõne aasta eest oli igasuguse kanepi viljelemine Hiinas seadusega keelatud. Praegu on ei ole lubatud kasvatada ega kasutada uimastikanepit. Sellega äritsemise eest võib saada koguni surmanuhtluse.

New York Timesi andmeil on Hiina ametiisikud otsustanud karmistada järelevalet praegu lubatud tööstuskanepi tootmise üle. Hempsouli tehasesse on paigaldatud kümneid valvekaameraid, mis lähetavad otsepilti kohalikele korrakaitseorganitele.