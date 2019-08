Hulgaliselt tekkinud kanepipoode riigil takistada plaanis ei ole

Kanep sisaldab endas erinevaid aineid. Neis üks – THC on narkootilist joovet tekitav. Kuid leidub ka muud – neist vähemalt ühele ühendile CBD-le, omistavad entusiastid mingisuguseid positiivseid tervisemõjusid.

Näiteks Tallinnas Sativa Store nimelist poodi pidava Soulglass OÜ omanik ja juht Minna-Maria Amjärv ütles, et tarvitab ise CBD kanepiõli igapäevaselt. Tema sõnul see teda kuidagi pilve ei tee, sest selles on THC-d minimaalselt.

"Sellel on rahustav mõju. Ärevuse vastu aitab hästi. Unetuse vastu aitab hästi. Akne vastu aitab hästi," ütles Amjärv.

Seejuures ei saa pood neid omadusi kindlasti omistada müüdavatele toodetele. Näiteks kanepiõli on müügil kosmeetikana. Kanepi õisikud on müügil märkega, et nende kasutusala on kollektsioneerimine - sõltumata sellest, et samas on müügil ka seadmed, mis võimaldaksid neidsamu õisikuid vaporiseerida ja selliselt tarvitada. Toodete juures on märgitud, et THC sisaldus on neis madal. Samas on internetipoe juures blogi, mis kiidab igati CBD mõju inimesele.

Pärnust pärit Kadri Tilk, kellele kuulub osalus CBD nime kandvat poodi pidavas Cbdkanep OÜ-s rääkis, et ettvõte müüb ametlikult kanepitooteid kollektsioneerimise eesmärgil.

"Mis igaüks sellega ise teeb, see on juba nende enda teema. Me ei saa kontrollida seda, milleks need inimesed seda kasutavad," rääkis Tilk.

Taas on poe juures ka blogi, milles räägitakse sellest kui hea on inimesele müüdava kanepi mõjuaine CBD, sest ametlikult müüdavale mingisuguseid raviomadusi omastada ei tohi. "Internetiavarustes on väga palju informatsiooni selle kohta, mis sellega tegelikult tehakse. Ma lihtsalt olen väga ettevaatlik oma väljenduste ja ütlemiste osas. Mul on halvad kogemused. Meedia kipub sõnu väänama," ütles Tilk.

Tilk on ettevaatlik. "Ma võin rääkida teile, mis toimub mujal maailmas. Riikides kus on CBD väga laialdaselt kasutatud. Näiteks Ameerika Ühendriikides, Saksamaal, Inglismaal. CBD-d kasutatakse tegelikult tervise turgutamiseks. Tervisehädade puhul. Tal on väga palju eeliseid tervise toetamisel."

"Eestis me teeme peamiselt teavitustööd. Me ei saa seda toidulisandina müüa, aga et inimesed oleksid kursis, mis mujal maailmas CBD-ga toimub, me oleme selleks tõlkinud erinevaid teadusartikleid ja blogipostitusi teinud, et oleks eesti keeles materjali, mida lugeda. See on meie koduleheküljel üleval," ütles Tilk.

Ravimiamet väidetega CBD positiivsest mõjust inimestele ei nõustu. Peamiselt selle tõttu, et põhjalike tõestuseid ja inimeste peal tehtud uuringuid ei ole.

"Ma ei oska vastata, miks inimesed seda võtavad. Ma arvan, et reaalselt võtavad inimesed seda selle pärast, et see on trenditoode ja sellest räägitakse väga palju," ütles ravimiameti inspektsiooniosakonna juhtivspetsialist Katrin Tomson-Johanson.

"Kui vaadata teadustulemusi, siis need on hästi vastukäivad. On leitud hästi palju erinevaid asju, mille vastu ta aitab, aga need uuringud on tehtud kas loomkatsetes või näiteks vähivastast mõju on leitud rakukultuurides. Tal kindlasti on mingi mõju olemas, aga reaalselt inimestel on seda nii vähe uuritud, et midagi kindlat ei saa öelda. Tundub, et hiirtel-rottidel ta tõesti aitab rahuneda. Võib-olla aitab ka hiirte-rottide ärevuse vastu, aga me ei saa öelda, et kui see hiirtel-rottidel, närilistel aitab, siis see automaatselt ka inimest aitab. See on natukene suur hüpe, et seda järeldada," rääkis Tomson-Johanson.

"Inimestel tehtud teaduse tulemused hetkel ikkagi on kesised. Meil on mõned ravimid, näiteks nagu Epidiolex, mille puhul on näidatud, et tal on täiesti olemas olev, hea ja mõistlik toime lapseeas epilepsiale ja epilepsia krampide leevendamisele. See on üks asi. See ravim peaks ka kohe-kohe müügiloa saama ja see on ravimina olemas. Aga kõik need üldised toimed, millest räägitakse, nendel tegelikult ei ole kindlat teaduslikku põhjendust veel olemas. Seega ei saa öelda kas nad aitavad, või ei aita," lisas ta.

Samas märkis Tomson-Johanson, et pilve CBD kedagi ei tee ja platseeboefekt võib sellel siiski olla. "Ma arvan, et see platseebo on kindlasti väga tugev. Kui inimesed tugevalt usuvad, et see neid aitab, siis inimesed kindlasti puhtalt selle usu pärast aitab. Aga tal võib ka absoluutselt mingisugune reaalne toime olla. Ma ei saa väita, et seda ei ole, kuivõrd kui ei ole tehtud uuringuid, me ei saa väita ei ühte ega teistpidi."

Ka kanepit müüv Kadri Tilk leiab, et platseebo osa võib CBD-s olla. "Ma arvan, et seal toimub ikka päriselt ka midagi. Aga mis seal täpsemalt toimub – see on nagu sama hea, et kui sa rohtu võtad, kas mõjub rohi või see platseebo."

Tilga sõnul on tema kliendid igasugused, nii nooremad kui ka vanemad. Samas alla 18-aastastele ta CBD kanepitooteid igaks juhuks ei müü.

"Selle pärast, et nemad teevad sellega ka ju, mis nad ise tahavad. Seal on ka variant, et nad võibolla panevad selle põlema ja suitsetavad ja me ei taha sellele jõudu juurde anda," ütles Tilk.

Ka soomlaste huvi on Tilga sõnul CBD kanepi osas üleval, nagu kirjutas Iltalehti. Seda põhjusel, et Soomes on ka sellis toote müük keelatud.

"Soomes on THC tolerants null. Tegelikult kõik kes sellega siit lähevad ise vastutavad selle eest, sest seal on kuni 0,2 protsenti THC-d sees. Ma võin eeldada, et Soome seadusandlus ei luba seda sinna viia. Võib ainult selliseid CBD tooteid, millel on tõesti null THC-d. Mis on isolaadi põhjal õlid või kosmeetika," ütles Tilk.

CBD poes müüdav kaup ise tuleb Euroopast. "Itaaliast ja Poolast ning kosmeetika on tegelikult Eesti bränd aga toodetakse Soomes," märkis Tilk ja lisas, et tema hinnangul on huvi selle vastu ainult kasvanud. "Kui me Eestis seda müüma hakkasime aasta aega tagasi. 3. juulil sai aasta. Siis enne seda ma teadsin paari üksikut sellist apteegi moodi kohta või mingit tegelast, kes müüvad õlisid. Siis oli see hästi väike. Tänaseks, aasta aega hiljem meil on kuskil neli-viis konkurentettevõtet vähemalt. Enamus tegutsevad Tallinnas."

Riigiametitega on Tilga sõnul kontakt olnud positiivne ja tegevus on igati seaduslik. "Me oleme käinud kõik vajalikud ametnikud läbi, et seda võimalikult õigesti teha. Kõik mis me täna teeme ja müüme on seadusega kooskõlas. Oleme rääkinud terviseametiga, politseiga, tolliga, kõigega mis seda kaubavahetust puudutab. Ravimiametiga rääkisime siis kunagi, kui ta oli meil toidulisandina müügis. Täna meil ei ole enam toidulisandeid," ütles Tilk.

Ravimiamet kinnitas, et nende vaates nende poodide tegevuses midagi ebaseaduslikku ei ole ja suuri piiranguid ei panda. "Kui on tegemist kosmeetikatootega, nagu näiteks õli, siis rakenduvad talle kosmeetikale rakenduvad piirangud. Ühele kreemile üldiselt ei ole väga palju piiranguid, peale selle et ta ei tohi sisaldada toksilisi asju. Kui seda müüakse kollektsioneeriseks, siis samuti ei ole väga palju piiranguid," ütles Tomson-Johanson.

Kuigi teatav soov turgu reguleerida on olemas, olemasolev seadus seda ei võimalda. "Arvestades seda, kui palju seda hetkel müüakse, kui suur see huvi on, siis tegelikult peaks sellega tegelema, samas me ei saa reguleerida kõike sisuliselt. Kui tegu on toodetega, mida ei peaks kasutama ravimitega, kui tegu on toodetega, mis ei ole ka mõeldud inimestel kasutamiseks, siis me ei saa ka kõike reguleerida," rääkis Tomson-Johanson.

"Ma kindlasti ei saa öelda, et nende poodide tegevusega on kõik korras, sest reaalselt nad ikkagi müüvad toodet, mis võib rahvatervisele ohtu kujutada. Seega ei saa ma mitte mingit pidi soosida, või positiivselt suhtuda nendesse poodidesse. Küll aga ma ei leia hetkel ühtegi seadusest tulenevat võimalust, kuidas nende poodide tegevust piirata," lisas ta. "Kui need poed on edasi täpselt sellisel kujul, nagu nad praegu on, siis me ei saa eeldada ühtegi muudatust."

Ka sotsiaalministeerium CBD-d müüvate poodidega esialgu midagi ette ei plaani võtta.

"Sotsiaalministeeriumil ei ole esialgu plaanis CBD-d sisaldavate toodete müüki kuidagi reguleerida, kuid kindlasti jälgime turul toimuvat ja võimalikku mõju inimeste tervisekäitumisele laiemalt," ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Anna-Liisa Pääsukene.

"Ühe ohuna näeme, et selliste toodete müük ja tarbimine võib tuua kaasa ka illegaalsete ainete, sealhulgas THC-d sisaldava kanepi tarbimise kasvu. Ennekõike peab ettevõtja selgitama, mis toodetega on tegemist, mis on nende toodete koostis, mis eesmärgil neid tooteid tuleks kasutada ning kuidas neid tarvitada nii, et need inimeste tervist ohtu ei sea," lisas ta.