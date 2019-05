Kuna kohtuistungid olid kinnised, siis kuulutati ka karistus täna välja Jõhvi kohtumaja esimeses saalis kinniste uste taga.

Jõhvi kohtumaja 1. saal Autor: Rene Kundla/ERR

Pärast kohtuotsuse väljakuulutamist ütles kohtunik Anne Palmiste järgmist: "Artjom Dronnikovile oli esitatud süüdistus kahes kehalise väärkohtlemise episoodis ja ühes mõrvaepisoodis. Ühes kehalise väärkohtlemise episoodis mõistis kohus Artjom Dronnikovi õigeks. Teises kehalise väärkohtlemise episoodis ja mõrvas mõistis maakohus Artjom Dronnikovi süüdi. Liitkaristusena mõistis maakohus Artjom Dronnikovile 16 aastat vangistust. Vangistus hakkas kulgema alates tema kinnipidamisest 15. aprillil 2018."

Kohtuotsus ei ole veel jõustunud ja seda on võimalik vaidlustada 15 päeva jooksul.

Viru maakohtu esindaja oli varem keeldunud ütlemast, kas Artjom Dronnikov tunnistas ennast kohtus süüdi. "Kahjuks me ei saa sellele küsimusele vastata, kuna kohtuistung on kuulutatud kinniseks," on öelnud kohtu esindaja Maili Õunaaed ERR-ile.

Eelmise aasta 15. aprillil leiti Kohtla-Järvel Pärna tänava ühest hoovist 15-aastase Nastja rohkete noahaavadega surnukeha. Sama päeva õhtul peeti tapmises kahtlustatuna kinni 18-aastane noormees, kes oli Nastja endine poiss-sõber. Artjom Dronnikovi toomine kohtumajja. Autor: Rene Kundla/ERR