Uudisteagentuur Nort Wales Pioneer kirjutab, et Danil Snjatkovski kolis Suurbritanniasse, et saada paremat haridust. Eelmise aasta oktoobris aga arreteeriti noormees tema Llandudnos asuvas kodus.

Kohus ütles esmaspäeval, et teismelisel olid arvutis ühed räigemad lapsporno videod, mis internetis üldse on. Kohtu sõnul olid kõige karmima sisuga 31 filmi. Lisaks leiti üle 40 foto.

A two-year community order was made with 120 hours unpaid work and rehabilitation.

Kohus määras Snjatkovskile karistuseks kaks aastat ühiskondlikult kasulikku tööd, 120 tundi tasustamata tööd ja rehabiliteerimisprogrammis osalemise. Samuti pandi ta viieks aastaks seksuaalkurjategijatele mõeldud kriminaalhooldaja järelevalve alla.

Advokaat Matthew Curtis ütles, et noormees mõistab täielikult oma olukorra tõsidust. "Ta viskas minema oma elu, kaotades oma kolledžikoha," ütles Curtis.

Kohtunik Huw Rees ütles kohtus Snjatkovskile: "Kui sa ütled oma karistuseelses avalduses, et sa oled teinud oma elu kõige suurema vea, siis sul on õigus. Kui sa ütled, et eriti üks neist filmidest, mida sa vaatasid, tekitas sulle hirmu, siis oli sul samuti õigus. Niisuguste kaadrite vastu huvi näitamine tekitab nõudlust suurema laste kuritarvitamise järele."

"Sa oled väljendanud vastikustunnet ja süüd oma tegude pärast," lisas Rees.

Karistuse määramisel pidas kohtunik silmas ka seda, et osasid videoid vaatas noormees siis, kui ta oli 17-aastane.