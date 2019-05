Euroopas kritiseeritakse Türgi valimiskomisjoni Istanbuli-otsust

"Keskvalimiskomisjoni otsus tühistada kohalike valimiste tulemused Istanbulis ja korraldada uued valimised ei ole meie hinnangul ei läbipaistev ega arusaadav," ütles Saksa välisminister Heiko Maas teisipäeval.

Maasi sõnul on demokraatia alusväärtuste ja läbipaistvate valimisreeglite järgmine ülioluline ning ainult valijatel on õigus otsustada, kes saab Istanbuli linnapeaks.

Türgi keskvalimiskomisjoni otsust kritiseeris ka Euroopa Parlamendi raportöör Türgi küsimustes Kati Piri, kes kirjutas Twitteris, et Türgi president Recep Tayyip Erdoğan "ei aktsepteeri kaotust" ning et keskvalimiskomisjon tegutses surve all.

Raportööri sõnul on keskvalimiskomisjoni otsus tühistada valimistulemused, mis andsid Türgi suurimas linnas meeri koha opositsiooni kandidaadile, "vastuolus rahva tahtega". "See teeb lõpu võimu valimiste kaudu demokraatliku ülemineku usaldusväärsusele Türgis," sõnas Piri.

Erdoğani võimuerakond Õigluse ja Arengu Partei (AKP) väitis, et valimistel oli hulgaliselt rikkumisi, mis mõjutasid valimistulemust. Valimiskomisjon langetas otsuse AKP kasuks.

Istanbuli linnapea kordusvalimised on kavas 23. juunil.